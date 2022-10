Insécurité au Mali: la MINUSMA condamne l’attaque contre un autobus de passagers à Sibo - abamako.com

Insécurité au Mali: la MINUSMA condamne l'attaque contre un autobus de passagers à Sibo Publié le vendredi 14 octobre 2022 | aBamako.com

La MINUSMA condamne vigoureusement l’attaque contre un autobus de passagers ce jeudi 13 Octobre 2022 sur la route nationale RN15 au niveau de Sibo, à environ 20 km de Bandiagara. Cette attaque a fait plusieurs morts et des blessés.



Dans sa note dont aBamako.com a reçu copie, la MINUSMA présente ses condoléances aux familles endeuillées et traduit sa solidarité avec le gouvernement et le peuple malien en ces moments de deuil.

La MINUSMA a réaffirmé son engagement à continuer à œuvrer avec les autorités maliennes en appui à leurs efforts visant à restaurer durablement la sécurité à laquelle aspire profondément le peuple malien.



Fsanogo