Restitution du compte administratif 2021 par la Mairie de la Commune III : Djirié Mariam Diallo et son équipe saluées par la population Publié le vendredi 14 octobre 2022 | Le Républicain

Pour rendre compte de sa gestion à ses citoyens conformément à la loi, la Mairie de la Commune III du District de Bamako a organisé, le 12 octobre 2022, au Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (CNDIFE), sa rencontre annuelle de restitution du compte administratif de sa gestion pour 2021, dénommée «restitution du compte administratif 2021». Au terme des échanges, les participants composés des chefs des quartiers, des chefs des services de la Commune et la population ont salué la démarche d’explication de Mme Djiré Mariam Diallo et son équipe. Ils les ont encouragés à continuer dans cette dynamique pour permettre aux citoyens d’être au courant de tous les actes qui sont posés au niveau de leur Commune.



Mme Djiré Mariam Diallo, Maire de la Commune III du District de Bamako, dans son discours de bienvenue, s’est réjouie de la participation massive des citoyens à cette séance de redevabilité de la Mairie sur les actes qu’elle pose à leur nom. «J’ai appelé ce matin les populations de la Commune III de Bamako pour faire la restitution du compte administratif 2021 et de débattre le budget primitif 2023. L’exercice s’inscrit dans le cadre de la construction du pays. Le pays ne pourra se construire sans développement, paix, cohésion dans les familles, les communes, les villages, les régions. Pour ce faire, chacun doit jouer son rôle où qu’il soit », a fait savoir d’entrée le Maire Diallo.



Alou Diabaté a, dans sa projection du compte administratif de 2021, indiqué que le budget 2021 de la Mairie de la Commune III du District de Bamako a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 5 233 319 149 FCFA, reparti en fonctionnement et en investissement.



En fonctionnement, dit Diabaté, sur une prévision annuelle des recettes de fonctionnement de 4 761 085 170 FCFA, les réalisations au 31 décembre se sont chiffrées à 4 512 133 590 FCFA, soit un taux de réalisation de 95%, avec un reste à réaliser de 248 951 580 FCFA. Et d’ajouter que des efforts doivent être faits toujours au niveau de certains postes de recettes à savoir : les loyers des magasins appartenant à la collectivité avec un taux de réalisation de 44%, qui a connu une petite augmentation comparativement à 2020, dont le taux était de 43% ; la taxe de développement régional et local avec un taux de réalisation de 22%), a connu une petite augmentation comparativement à l’année 2020 qui était de 18%; la vente d’eau avec un taux de réalisation de 13%), a connu une petite diminution comparativement à l’année 2020 qui était de 23%; les frais d’édilité des parcelles (0%) : toujours suite à l’arrêt des paiements des frais des parcelles en attendant la fin de l’état des lieux.



Au niveau des dépenses, Alou a indiqué que sur une prévision annuelle des dépenses de fonctionnement de 4 761 085 170 Francs CFA, les exécutions au 31 décembre se sont chiffrées à 4 389 446 091 FCFA, soit un taux d’exécution de 92% avec un reste à exécuter de 371 639 079 FCFA. «Ce taux d’exécution concerne entre autres: les salaires et accessoires du personnel (mairie et enseignants) (98%); les charges sociales du personnel (mairie et enseignants) (99%); autres dépenses du personnel (91%) ; frais de formation du personnel (83%); les fêtes et cérémonies (91%); subventions aux organismes socioprofessionnels (99%); les fournitures liées à l’informatique (77%); le carburant (75%) ; les indemnités et frais de formation des élus (99%) ; autres prestations de service (99,66%», a-t-il précisé.



Pour la section investissement, Alou Diabaté a souligné que sur une prévision annuelle des recettes d’investissement de 472 233 979 FCFA, les réalisations au 31 décembre se sont chiffrées à 117 698 500 FCFA, soit un taux de réalisation de 25% avec un reste à réaliser de 354 535 479 FCFA. «On constate une petite augmentation comparativement à l’année dernière qui était de 22%», a-t-il dit. Pour les dépenses, poursuit Alou, sur une prévision annuelle des dépenses d’investissement de 472 233 979 Francs CFA, les exécutions au 31 décembre se sont chiffrées à 73 251 636 FCFA, soit un taux d’exécution de 16% avec un reste à exécuter de 398 982 343 Francs CFA. « Ce faible taux s’explique par une faible mobilisation des ressources propres d’investissements, dû à l’état des lieux au niveau du foncier », a fait savoir Alou. Malgré tout, dit-il, la mairie a pu exécuter certaines dépenses, comme le paiement du troisième décompte des travaux de construction d’une salle polyvalente de mariage et des bureaux dans l’enceinte du centre principal de la mairie, la réalisation d’une borne fontaine d’eau à l’école de Koulouniko, les travaux de réhabilitation du mur de clôture de l’école fondamentale franco-arabe de Darsalam et le paiement du décompte des travaux de construction d’une salle de classe à l’école du Point G et l’achat des matériels sanitaires sur le financement ANICT 2020 et 2021.



Les participants, composés des chefs de quartiers, des chefs des services de la Commune, des organisations des femmes et des jeunes, ont salué la démarche d’explication de Mme Djiré Mariam Diallo et son équipe. Ils les ont encouragés à continuer dans cette dynamique pour permettre aux citoyens d’être au courant de tous les actes qui sont posés au niveau de leur Commune.



Hadama B. FOFANA