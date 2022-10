Journée internationale des droits de la jeune fille : Les acteurs à pied d’œuvre au Mali pour la scolarisation et le maintien des filles à l’école - abamako.com

Journée internationale des droits de la jeune fille : Les acteurs à pied d'œuvre au Mali pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école Publié le vendredi 14 octobre 2022 | Le Républicain

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la fille, l’Association Chaque Enfant Compte et l’Alliance internationale pour le développement ont organisé, le mardi 11 octobre 2022, à l’hôtel de l’Amitié de Bamako, un Panel intergénérationnel sur «la scolarisation et le maintien des filles à l’école ». Ledit Panel était animé par l’enseignant Souleymane Sogoré ; Aminata Coulibaly du Parlement des enfants ; Mme Maïga Mariam Modibo Tandina du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) ; Mme Sacko Aïssata N’Diaye d’un réseau pour l’épanouissement de l’être humain, en présence de la Présidente de l’Association Chaque Enfant Compte, Massaran Diallo et d’autres personnalités.



Selon Massaran Diallo, l’association Chaque Enfant Compte est une organisation humanitaire d’aide aux enfants démunis ainsi qu’une organisation de promotion et de protection des droits de l’enfant au Mali créée le 12 septembre 2019 et enregistrée sous le numéro 0825/G-DB. Elle a pour objectif d’aider les enfants démunis, accueillir et entretenir les enfants, lutter pour les droits et le bien-être de l’enfant et lutter contre l’exploitation des enfants.



Avant de souligner que l’objectif global de cette activité est de contribuer à la mobilisation sociale en faveur de la promotion et la protection des filles, et leur maintien à l’école à travers le parrainage de 10 filles à Bamako. En outre, Massaran Diallo a fait savoir qu’il y a des zones au Mali où les filles ne vont pas à l’école, d’où le thème de ce panel afin d’appeler les autorités à aider les organisations et associations dans leurs activités.



A sa suite, la représentante du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), Mme Maïga Mariam Modibo Tandina, a remercié l’Association Chaque Enfant Compte et l’Alliance internationale pour le développement pour l’organisation de cette activité afin que les droits des filles soient respectés. A l’en croire, son organisation œuvre pour le maintien des filles à l’école.



Après les différentes allocutions, le Panel intergénérationnel sur «la scolarisation et le maintien des filles à l’école » a été animé par l’enseignant Souleymane Sogoré ; Aminata Coulibaly du Parlement des enfants ; Mme Maïga Mariam Modibo Tandina du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) ; Mme Sacko Aïssata N’Diaye d’un réseau pour l’épanouissement de l’être humain. Cette dernière a mis l’accent sur l’éducation des filles pour leur épanouissement.



Avant d’ajouter que la majorité de la population malienne est femme. Quant à Souleymane Sogoré de la direction nationale de l’enseignement fondamental, il a indiqué que depuis 1992, le gouvernement malien a fait de la scolarisation des filles une priorité.



Enfin, Aminata Coulibaly du Parlement des enfants a expliqué que son organisation fait des activités de sensibilisation, des plaidoyers auprès des autorités afin que le taux de scolarisation des filles soit à hauteur de souhait.



Aguibou Sogodogo