Colonel Abdoulaye Maiga, ministre de l’Administration territoriale, à propos de la prorogation des mandats des Conseils Communaux: « Le but de la Transition n’est pas d’encourager la mauvaise gouvernance »

Le ministre de l`Administration Territoriale et de la Décentralisation réunit des acteurs politiques autour du processus électoral

Bamako, le 30 Janvier 2021. Le ministre de l`Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant- Colonel, Abdoulaye MAIGA a réuni des acteurs politiques autour du processus électoral dans les locaux de son département.