Fête de Maouloud : Samedi chômé, demi-journée pour les services du vendredi Publié le vendredi 14 octobre 2022 | Le Pays

Dans le cadre de la fête de Mawlid (Baptême du prophète PSL), en plus de la journée de samedi chômée et payée sur toute l’entendue du territoire national du Mali, le gouvernement a ordonné la fin des services du vendredi à 12h 30.



La communauté musulmane du Mali va célébrer la deuxième phase de la fête de Mawlid ou baptême du prophète Mohammad (PSL), le samedi 15 octobre 2022. A cette occasion, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social du Mali a annoncé la fin des services de la journée de ce vendredi pour 12h 30 minutes. C’était dans un communiqué publié mardi 12 octobre 2022. Une faveur de plus sachant que la journée du samedi est déjà chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national du Mali. « En application des dispositions de la loi n°05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du samedi 15 octobre 2022, fête de Maouloud (Baptême du Prophète, paix et salut sur lui), est chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national », a noté expressément ce communiqué du le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, avant d’ajouter : « Par ailleurs, les travailleurs sont informés que la fin des services du vendredi 14 octobre 2022 est fixée à 12h 30 ».



En effet, la première phase des festivités marquant la naissance du prophète Mohammad (Paix et salut sur lui) a été célébrée à travers des prières, prêches et bénédictions par la communauté musulmane, dimanche 9 octobre 2022, dans plusieurs localités du Mali.



Il faut noter que la fête du Mawlid, marquant la naissance et le baptême du prophète Mohammad (paix et salut sur lui), occupe une place importante dans la religion musulmane, même si d’autres branches de l’islam comme les Wahhabites sont contre la célébration de ladite date.



Issa Djiguiba



