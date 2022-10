Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l’Etat : « Le Malikura est à notre portée… » - abamako.com

Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'Etat : « Le Malikura est à notre portée… » Publié le vendredi 14 octobre 2022 | Le Pays

Le Gouvernement de Transition, à travers le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions et celle déléguée auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, a présenté hier jeudi 13 octobre 2022 le Cadre stratégique de la refondation de l’État aux organisations de la société civile, au secteur privé et aux syndicats. L’occasion pour le ministre Ibrahim Ikassa Maïga d’appeler à l’implication de tous les Maliens pour la réussite du combat de la refondation.



La refondation de l’État n’est pas un vain mot. Les autorités de la transition travaillent à d’arrachepied à sa matérialisation.



En effet, dans le cadre de la mise œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement a adopté un Cadre stratégique de la refondation de l’État (Csre), assorti de plan d’actions. La vision dudit cadre est le changement de comportement pour un Mali bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l’Homme et des valeurs socioculturelles.



Le document, après avoir été remis aux plus hautes autorités de la transition, doit être vulgarisé partout à travers le pays. C’est dans ce sens que la journée d’échanges a été organisée avec les organisations de la société civile et syndicales.



La rencontre d’appropriation du Cadre stratégique de la refondation de l’État et son plan d’actions avec la presse a été saluée par le président de la Maison de la Presse.



Refonder l’État malien. Tel est le combat du ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga.



Dans son intervention, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des Réformes politiques et institutionnelles a indiqué que le gouvernement a entamé une « série de rencontres d’appropriation et de vulgarisation du Cadre stratégique de la refondation de l’État avec les représentants de la haute administration, des forces vives du pays » qui ont commencé par les médias et s’étendent à la classe politique, aux organisations de la société civile, les parties prenantes du processus de paix et de réconciliation, aux organisations syndicales et patronales, les universitaires.



Elle a, par la suite, indiqué que les actions prévues dans le Cadre stratégique de la refondation de l’État sont les recommandations des Assises nationales de la Refondation.



Au cours de la présentation, le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, a présenté longuement ledit Cadre. Pour elle, la refondation de l’État est devenue une nécessité pour la survie du Mali. Selon la ministre, le combat de la refondation ne sera pas facile, le chemin sera épineux mais cette refondation doit se faire. « Les Maliens se sont battus pour la refondation, pour le Malikura. Ce combat ne peut pas réussir sans l’implication de tous les Maliens », a-t-elle laissé entendre, avant d’inviter les syndicats et les organisations de la société civile à accompagner le gouvernement.



Aussi, Ibrahim Ikassa est revenu à large sur le combat de la souveraineté des autorités de la transition.



Avant de terminer, le ministre Maïga a rassuré les Maliens sur la réussite du combat de la refondation. « Les autorités de la transition sont engagées pour la réussite de la refondation. Nous devons continuons ce combat pour l’avenir de ce pays. Et la refondation, le Malikura est à notre portée », a-t-il indiqué.



Au cours des travaux, il y a eu des échanges francs lors desquels certains participants ont fait des propositions.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS