Championnat national ligue 1 de football 2022-2023 : Le coup d’envoi sera donné ce samedi - abamako.com

Le coup d’envoi du championnat national de football ligue 1 orange pour le compte de la saison 2022-2023 sera donné ce samedi 15 Octobre 2022.



La première journée prévoie les rencontres suivantes : Le samedi 15 Octobre 2022 à Baraouli, l’AS Bakaridjan sera opposée au Stade malien de Bamako, à Kita l’USC Kita sera opposée à l’AS Police et à Bougouni, l’US Bougouni jouera contre le Club Olympique de Bamako (COB).



Le Dimanche 16 Octobre 2022 au Stade Omnisports Modibo KEITA, l’USFAS sera opposée au Binga FC à 16H et à 18 H, LC BA sera opposée à l’ASKO.



Le Lundi, 17 Octobre 2022, les Onze Créateurs joueront contre AFE à 16h au stade Modibo KEITA. Les rencontres Djoliba AC contre AS Black Star et Yeelen Olympique contre l’AS Real de Bamako sont reportées à une date ultérieure.



