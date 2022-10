Primature, BAFS, Justice:Le règne des intérimaires ! - abamako.com

Primature, BAFS, Justice:Le règne des intérimaires ! Publié le vendredi 14 octobre 2022

De la Primature à certains Tribunaux et Cours d’appel en passant par le Bataillon autonome des Forces spéciales (BAFS), c’est le règne des intérimaires.



Le plus emblématique des intérims est celui du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga. En effet, depuis le dimanche 21 août 2022, c’est le Colonel ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga qui gère les affaires primatoriales en l’absence du Président du comité stratégique du M5-RFP mis « au repos forcé », il y a plus de 60 jours.

Un autre cas, non moins emblématique des intérims est celui du Bataillon autonome des Forces spéciales (BAFS). Le Commandant du BAFS par intérim s’appelle Lassine Togola. Il est commandant de grade. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goita hésite encore à confirmer un autre officier à la tête de l’unité d’élite qu’il a dirigée de 2014 jusqu’aux événements du 18 août 2020, date du coup d’Etat ayant renversé le Président Feu Ibrahim Boubacar Keita. Le Commandant Lassine Togola est la première personne sur la liste des récipiendaires de la médaille du chevalier de l’ordre national au titre de la Présidence de la République.

A la Cour d’appel de Bamako, il n’y a ni premier président, ni Procureur général. Ces deux fonctions stratégiques sont gérées par des intérimaires. Dans la région de Kayes, le Bureau du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance est géré par un intérimaire depuis le décès, le 31 mai 2021, de Moussa Zina Samaké. Il nous revient que l’avocat général de la Cour d’appel de Kayes officie comme Procureur de la République. Au sein de cette même juridiction, un des cabinets d’instruction est confié à un juge intérimaire qui gère deux cabinets à la fois.

Au tribunal de grande instance de la commune III, le parquet est sous la responsabilité du 1er substitut du Procureur de la République depuis la nomination de Mamoudou Kassougué en juin 2021 en qualité de ministre de la justice et des droits de l’homme, garde des sceaux.

En commune I, le Tribunal de grande instance est orphelin de son Procureur de la République nommé ministre délégué en charge des réformes institutionnelles. La magistrate Mme Hady Diallo qui assurait l’intérim de Mme Fatoumata Dicko est décédée en novembre 2021. Selon une source judiciaire, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune II gère le parquet de la commune I.

A Kita, le TGI sans président depuis des mois est présidé par l’un des juges au siège qui assure l’intérim.



