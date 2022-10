Présidence de l’AIGE Vers un duel entre le Général Sangaré et le Bâtonnier Cissé ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidence de l’AIGE Vers un duel entre le Général Sangaré et le Bâtonnier Cissé ? Publié le vendredi 14 octobre 2022 | Le challenger

Tweet





Les membres de l’Autorité indépendante de gestion des élections sont connus depuis hier mercredi 12 octobre 2022. Le choix du Président de la Transition s’est porté sur le général Siaka Sangaré, ancien délégué général aux élections, Maître Moustapha Cissé, ancien Président de la Ceni, non moins Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali et Mme Nana Sanou. Le représentant du Premier ministre s’appelle Salia Samaké. Le Président du Conseil national de transition (CNT) a désigné Brahima Fomba, Professeur de Droit public et Komon Sanou, administrateur civil. Le magistrat Souleymane Sinayogo va siéger en qualité de représentant du Haut Conseil des collectivités. Le douanier Ousmane Traoré est le choix du Conseil économique, social et culturel.

Les représentants des partis politiques sont, Mme Oumou Dicko (RAMAT-Parti RAHMA), Mme Dao Awa Kanté (AMAT), Monsieur Salomon Ongoïba (APDM) et Harouna Cissoko (FUDEC).

La société civile sera représentée par Djénébou Diakité (FORSAT Civile), Fily Moussa Kanté (Recotrade) et Sékou Coulibaly (Collectif des Régions non opérationnelles).

S’achemine-t-on vers un duel entre le Général Siaka Sangaré et le Bâtonnier Cissé pour la présidence de l’AIGE?



Source: Le Challenger



Vues: 6