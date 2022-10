Diplomatie : Trois nouveaux ambassadeurs du Mali ont été mis en route ce 14 octobre 2022 - abamako.com

Une vue de l`immeuble abritant l`ambassade du Mali en Côte d`Ivoire

Trois pays notamment le Rwanda, le Burkina Faso et l’Iran vont accueillir de nouveaux ambassadeurs de la République du Mali. Il s’agit respectivement de Dianguina dit Yaya DOUCOURÉ, Issouf Oumar MAÏGA et de Mohamed MAÏGA.



Ces trois diplomates ont été mis en route ce vendredi 14 octobre 2022 par le président de la transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta. C’était à la suite d’une audience que le chef de l’Etat a consacrée aux directives et instructions pour le bon accomplissement de leurs missions.



