Insécurité : 10 passagers d’un car tués dans l’explosion d’une mine

L'état major général des armées informe l'opinion que le 13 octobre 2022, aux environs de 14h00, des actions terroristes de la Katiba Macina de Amadou Koufa ont visé un car de transport civil sur la RN-15, route Sevare -Bandiagara, aux environs du village de Tilé , région de Bandiagara. Le car en partance pour koro a sauté sur un engin explosif improvisés EEI placé par lesdits terroristes et visant délibérément des objectifs civils innocents.



Les forces armées maliennes sont intervenues pour sécuriser les victimes. Le bilan provisoire fait état de :



10 morts dont une femme et une fillette de 5 ans environ,

38 blessés évacués sur Bandiagara et Sevare,

Le car , complément détruits le souffle de l'explosion, a été projeté à 30 m hors de la chaussée .



L'état major général des armées présente ses condoléances aux familles des personnes décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Ces actions de la katiba du Macina de Amadou koufa ayant fait allégeance au JNIM de Iyad AG Agali, démontrent la lâcheté et la barbarie de cette organisation terroriste qui en perte de puissance et dans sa débandade ne s'attaque qu'aux populations civiles innocentes .



Les forces armées maliennes restent engagées dans la lutte contre les terroristes responsables de la mort de paisible citoyens et des actions immédiates seront menées pour rechercher et neutraliser les terroristes et les complices de cet acte ignoble



Bamako, le 14 octobre 2022

Le directeur de l'information et des relations publiques des armées

Colonel Souleymane Dembélé