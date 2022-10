Hamady Sangaré dit Zé la solution :‘’Les politiciens sont méprisés ; détestés et même considérés comme les ennemis de la nation’’. - abamako.com

Publié le samedi 15 octobre 2022









Le terrain Chaba Sangaré de Lafiabougou, a abrité, samedi dernier, la cérémonie de lancement de la première activité du Réseau Cohésion sociale(RCS).





Ladite cérémonie a été marquée par la présence des chefs religieux et coutumiers; des représentants des associations; du chef de quartier et l’ancien Maire de la commune IV, Issa Guindo



Dans son intervention, la présidente du réseau, Madame Traoré Penda Sylla a indiqué que le réseau est composé de plus de 152 associations. Il est selon elle en partenariat avec le Parti Jeunesse et Alternative (PAJ-MALI) à travers son président, Hamady Sangaré dit Zé la solution qui est le parrain officiel du réseau. Un homme qui n’est plus à présenter en Commune IV.



Selon Mr Sylla le seul et unique objectif du réseau est de créer l’amour; la paix; et la Cohésion sociale entre filles et fils du Mali.





Le parrain du réseau, Mr Sangaré dit Zé, pour sa part, a fait savoir que cette activité est un vrai chantre de la paix et de la Cohésion sociale. Selon lui; les filles et fils de ce pays sont divisés depuis un certain moment en raison de la crise actuelle. ‘’Les politiciens sont méprisés ; détestés et même considérés comme les ennemis de la nation ’’, regrette-t-il.



Pour M. Sangaré, ‘’ il est temps de mettre fin à cette accusation mensongère pour se donner la main et aller de l’avant’’. Car, ajoute-t-il, l’heure est à la Cohésion Sociale.



Selon lui les personnes qui manipulent la population à travers ses propos mal intentionnés doivent arrêter parce que tous les politiciens ne sont pas des mauvaises personnes et ne sont pas à la base de cette crise sécuritaire.



Signalons qu’après cette cérémonie, la sensibilisation va continuer dans les autres communes du district de Bamako.



