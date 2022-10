Allégation d’exactions de l’Armée malienne contre les populations : Le porte-parole du COREMA, Dr Aboubacar Sidick Fomba, répond sèchement à Jean Luc Mélanchon - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Allégation d’exactions de l’Armée malienne contre les populations : Le porte-parole du COREMA, Dr Aboubacar Sidick Fomba, répond sèchement à Jean Luc Mélanchon Publié le samedi 15 octobre 2022 | Aujourd`hui

Tweet

Dans une note dont nous avons pu nous procurer une copie, le porte-parole du Collectif pour la refondation du Mali (COREMA) et non moins président de l’Alliance démocratique du peuple malien (ADEPM), Dr Aboubacar Sidick Fomba, a dénoncé les propos tenus par Jean Luc Mélenchon lors de sa dernière sortie médiatique qu’il qualifie d’insultante à l’endroit du Mali.



A l’entame, il dira qu’il a appris avec indignation les propos tenus par Jean Luc Mélenchon sur le renvoi de l’armée française colonialiste de notre territoire. Ainsi, il exige des explications de la part de ce dernier sur les motivations réelles de cette déclaration. Selon lui, Jean Luc Mélenchon doit comprendre que nous ne sommes plus dans le protocole de la conférence de Berlin encore moins au 1er Mai 1898. “Jean Luc Mélenchon doit également comprendre que le Mali ne marche plus selon les accords coloniaux et que les autorités actuelles du Mali ne sont plus des lèche-bottes à la solde de la France, mais plutôt au service du vaillant peuple malien”, a-t-il ajouté. A le croire, les autorités dirigeantes du Mali travaillent pour l’intérêt supérieur du Mali à travers les trois principes souverainistes notamment le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et le respect de l’intérêt du peuple malien. “Nos autorités s’inscrivent dans l’expression de la vraie démocratie. C’est pourquoi, le président, le gouvernement et le CNT travaillent pour l’intérêt du Mali et non celui de la France et ses acolytes”, a-t-il fait savoir. Avant d’inviter Jean Luc Mélenchon à faire face à la souffrance du peuple français, raison de son élection à l’Assemblée nationale et aux “bavures de la junte française au pouvoir” en Iran, en Centrafrique et en Ukraine. A ses dires, l’Armée française a été malproprement renvoyée du Mali par les autorités maliennes et sur la demande du peuple malien à cause de son incapacité, son inefficacité, son soutien et ses relations incestueuses avec les terroristes et certains groupes armés séparatistes. Et d’ajouter que cette armée française a plutôt sa place en Ukraine par devoir de voisinage qu’au Mali ou au Sahara. “J’invite également Monsieur Jean Luc Mélanchon, hanté par l’instinct grégaire colonial, à revoir sa copie et à avoir la maturité de se taire s’il n’a pas le courage de dénoncer la junte française au pouvoir, responsable de l’humiliation de la France aux yeux du monde”, a déclaré le porte-parole du COREMA.



Pour Dr Fomba, à travers ce message, il invite la Minusma et la “junte française au pouvoir” à présenter leurs excuses publiques au vaillant peuple du Mali et à son armée au lieu de continuer dans leur manœuvre de déstabilisation accusant l’Armée malienne de violation des droits de l’homme pour cacher l’incapacité de l’Armée française et de la Minusma.



Et de poursuivre que les tapages médiatiques faisant allusion à la Cour pénal internationale (CPI) ne sont plus d’actualité. Au contraire, précise-t-il, c’est la “junte française” qui a sa place à la CPI et la plainte du Mali sera plus édifiante. Boubacar PAÏTAO