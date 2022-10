54ème Session de la Commission technique de sécurité (CTS) : La dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Ménaka au menu des échanges - abamako.com

Le Commandant la Force de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), le Général de corps d’armée Kees Matthijssen, a présidé la 54ème session ordinaire de la Commission technique de sécurité (CTS) en présence de toutes les parties et acteurs clefs du processus de paix au Mali.



Dans son intervention, le Général Matthijssen a souligné l’importance du dialogue lors des réunions de la CTS. Selon lui, ces réunions offrent aux membres la possibilité de communiquer entre eux afin de trouver des moyens de collaborer et de travailler ensemble, étape cruciale de tout processus de paix. A l’issue des travaux, la CTS reconnait la dégradation de la situation sécuritaire générale et particulièrement celle de la région de Ménaka, soulignant les menaces que font peser sur la population le terrorisme et le banditisme. Aussi, il a été convenu que la collaboration et la communication entre les parties restent maintenues. Au titre des recommandations, la Commission technique de sécurité recommande l’opérationnalisation du Comité consultatif local de sécurité tel que prévu à l’article 28 de l’Accord de Paix.



Les participants ont également discuté de la recommandation de la 53ème réunion de la CTS de revoir tous les accords de sécurité en vue de parvenir à une harmonie partagée par tous qui consolidera et modernisera les ententes de sécurité existantes afin de permettre aux parties d’opérer et de communiquer ensemble de façon coordonnée. Il a été convenu que ce travail serait effectué par un groupe de de travail et que ce groupe présenterait ses progrès à la prochaine réunion. Par ailleurs, les participants ont abordé le progrès du processus de Désarmement Démobilisation et Réintégration (DDR). Car, un accent a été mis sur l’intégration et la réinsertion des soldats et des femmes handicapées montrant l’importance que revêtent la diversité et l’inclusion dans une société moderne.







Boubacar PAÏTAO