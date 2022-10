Seydou Pona Sankaré (président de l’’AMRTP) à la célébration de la journée mondiale de la poste : “La crise multiforme que vit le Mali pèse sur toutes les activités nationales postales” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Seydou Pona Sankaré (président de l’’AMRTP) à la célébration de la journée mondiale de la poste : “La crise multiforme que vit le Mali pèse sur toutes les activités nationales postales” Publié le samedi 15 octobre 2022 | Aujourd`hui

Tweet

La Journée mondiale de la Poste est célébrée le 9 octobre de chaque année. Cette date ayant coïncidé cette année avec le Maouloud, le Mali, à travers l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP) l’a célébré le lundi 11 octobre 2022 à l’hôtel Salam à travers une conférence-débat sur le thème : le secteur postal malien : défis et perspectives. La cérémonie d’ouverture de cette conférence était présidée par Mamadou Dabo (représentant le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration) qui avait à ses côtés Seydou Pona Sankaré (Président de l’AMRTP) et Ibrahima Haïdara (le Président Directeur Général de la Poste du Mali).



L’objectif de la Journée mondiale de la Poste est de sensibiliser les particuliers, les entreprises, les acteurs publics et privés sur le rôle et l’importance de la Poste dans la vie quotidienne et sa contribution au développement socioéconomique mondial. C’est pour cette raison, a fait savoir Seydou Pona Sankaré (Président de l’AMRTP), que les Pays-membres de l’Union postale universelle (UPU) sont invités à organiser chaque année, leurs propres activités nationales pour fêter cette Journée mondiale. Ce qui leur permettra de lancer ou de promouvoir, entre autres, de nouveaux produits et services postaux ; d’organiser une Journée “portes ouvertes” dans des bureaux de Poste, des centres de traitement du courrier et des musées postaux. “Cette célébration de la Journée mondiale de la Poste offre à l’AMRTP l’opportunité de permettre à toutes les parties prenantes de se parler, d’échanger dans un cadre agréable sur les défis auxquels est confronté le secteur postal malien aux fins de lui permettre de mieux remplir sa mission de service public





Ibrahim Haidara,PDG de la Poste

Le thème “secteur postal : défis et perspectives” est plus que d’actualité pour la Poste du Mali, les opérateurs, les pouvoirs publics”, a-t-il indiqué. Il a salué et espéré que l’admission du Mali dans le cercle restreint des membres du Conseil d’administration de l’Union postale universelle (UPU) puisse donner un nouveau visage au secteur postal malien, celui des postes qui innovent, notamment par la dématérialisation, gage, entre autres, du renforcement de la sympathie et de la confiance des consommateurs de la considération faite du maintien dans les préoccupations majeures de la sécurité dans les envois et les données.



Il a rappelé que l’année 1989 constitue un repère important avec la réforme ayant conduit à la dislocation de l’Office des Postes et Télécommunications, organisme détenteur du monopole des services dont il avait la charge, en deux entités : l’Office national des postes qui deviendra plus tard la POSTE et la Société des télécommunications du Mali (Sotelma). “L’Office des Postes et Télécommunications était un grand service public s’appuyant, avec l’aide de l’Etat, sur un modèle social généreux. Il était aussi,… un facteur essentiel de désenclavement du vaste territoire malien, un vecteur du brassage culturel et social”, a-t-il dit.



Concernant les défis, il a indiqué que depuis quelques années, les Postes sont entrées dans une nouvelle ère, en raison à la fois des mutations profondes qu’elles ont subies et aussi et surtout de l’évolution extraordinaire de leur environnement impacté par la forte présence de l’outil digital. A ceci, s’ajoute le foisonnement des produits et des services, parfois proposés par des acteurs divers. “Plus prosaïquement, le secteur postal est aujourd’hui confronté à un double choc : après plusieurs décennies de monopole, la POSTE doit désormais faire face à l’ouverture du marché à la concurrence et il doit également s’ajuster pour faire face à l’avènement fulgurante de l’Internet et du numérique. Un autre facteur important qui ne saurait être occulté, est la crise sécuritaire que vit notre pays depuis une dizaine d’années. Cette crise multiforme pèse sur toutes les activités nationales, en se faisant ressentir sur tous les pans et ressorts de notre société. La crise affecte bien évidemment le service postal. Ce nouvel environnement nous interpelle toutes et tous.



En dépit de l’existence, depuis 2017, d’un Plan de développement du secteur postal, il nous faut rechercher et implémenter de nouveau modèles”, a-t-il fait savoir. Sur ce chantier, il a donné l’assurance que l’AMRTP assumera pleinement ses responsabilités en servant de locomotive pour susciter la réflexion et faciliter les échanges, en vue de la promotion des postes maliennes. “Plus que jamais, avec les outils technologiques en perpétuelles mutations dynamiques, les Postes, par leur conception fondamentale, participent au désenclavement, à l’aménagement du territoire, à l’intégration de la citoyenneté”, a-t-il affirmé.



Mamadou Dabo (représentant le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration) a salué la présence du Mali au sein du Conseil d’administration de l’Union postale universelle (UPU). Il a encouragé les acteurs opérationnels à jouer un rôle dynamique pour honorer notre pays et toute l’Afrique.







Siaka DOUMBIA