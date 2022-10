“Une vie pour le Mali” : Présentation et dédicace du livre d’Ahmed Mohamed Ag Hamani - abamako.com

La cérémonie de présentation et de dédicace du livre “Une vie pour le Mali”, d’Ahmed Mohamed Ag Hamani, ancien Premier ministre du Mali, a eu lieu le samedi 8 octobre 2022 au CICB. Ce livre de 220 pages retrace une vie au service du Mali qui mérite d’être connu par les générations actuelles et futures, pour une meilleure connaissance de l’histoire contemporaine du pays, ses succès et ses perspectives.



Dans l’ouvrage, l’ancien Premier ministre se confie à Tidjani Djimé Diallo, journaliste qui retrace le parcours remarquable de ce fils de berger devenu un haut cadre de l’administration. Son enfance, son parcours scolaire, professionnel, bref, ce livre constitue les mémoires de ce témoin vivant de l’histoire contemporaine du Mali. Il a consacré sa vie au Mali et c’est d’ailleurs le titre de cet ouvrage. Dans ces 220 pages, le natif de Goundam s’est confié au journaliste Tidiani Djimé Diallo en toute confiance. “Je suis certain que je ne suis pas le meilleur des écrivains. Je sais aussi qu’on ne parle pas beaucoup dans votre culture, surtout parler de soi-même. Pendant 18 mois, tous les jours, des fois plusieurs fois par jour nous échangeons et ce faisant on m’avait donné le plus grand des cadeaux. Un cadeau qui devient de plus en plus rare dans ce monde. Il s’agit de la confiance. Monsieur le Premier ministre m’a fait confiance. En retour je voudrais prendre cette belle assistance à témoin pour vous exprimer ma gratitude, ma considération et ma loyauté”, a indiqué Tidiani Djimé Diallo, journaliste, écrivain et co-auteur du livre.





Mohamed Ag Hamani

Dans cet ouvrage, ce grand commis de l’Etat qui est Ag Hamani se dévoile comme jamais auparavant. De son enfance et son parcours scolaire, en passant par sa carrière professionnelle et politique. Une riche expérience qu’il partage avec la jeune génération. Du haut de ses 80 ans et témoin vivant du Mali contemporain, il se plonge également sur la situation actuelle du pays. “Dans ce chapitre, qui fera certainement l’objet de nombreuses observations de la part de la classe politique, je donne ma lecture du parcours atypique du Mali pendant 60 années, marquées par une alternance de troubles sociopolitiques, des rebellions et de coups d’Etat militaires. Et je pose la question de savoir, avec toutes ces expériences, pourquoi ou comment nous n’avons pas encore trouvé de politiques et stratégies efficientes pour sortir de ce cercle vicieux, dont nous vivons aujourd’hui une les périodes les plus cruciales de l’existence du Mali laïc et républicain. Avant de répondre à la question “que faire ?” J’essaie de situer les responsabilités des différents acteurs, classe politique, administration, société civile, y compris les légitimités traditionnelles, les leaders religieux et enfin la communauté internationale qui n’est pas exempte de reproches”, a expliqué Ahmed Mohamed Ag Hamani, auteur du livre “Une vie pour le Mali”.



Pour la cérémonie de dédicace du livre, de nombreuses personnalités qui ont connu l’homme de prêt ou de loin ont tenu à y assister. Ahmed Mohamed Ag Hamani est un patriote au parcours inspirant. Ingénieur statisticien de formation, il reste toujours actif dans différentes associations et organisation comme quoi servir son pays n’est pas une question d’âge, s’il y a la volonté, on peut le faire à tout moment.



Marie Dembélé



Ahmed Mohamed Ag Hamani :



Un Malien au vrai sens du terme



Plusieurs personnalités ont assisté à la séance de présentation et de dédicace du livre intitulé : “Une vie pour le Mali” d’Ahmed Mohamed Ag Hamani, ancien Premier ministre. La cérémonie était riche en témoignage sur l’homme et l’homme d’Etat caractérisé par la confiance, l’honnêteté, l’intégrité et le sens élevé de la responsabilité.



Ingénieur statisticien, cadre émérite au parcours remarquable, Ahmed Mohamed Ag Hamani a été successivement ministre de tutelle des Sociétés et Entreprises d’Etat, ministre de l’Information et des Télécommunications, ministre du Plan, ministre des Sports, des Arts et de la Culture, ministre des Transports et des Travaux publics et Haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).



Il a été ambassadeur du Mali successivement au Maroc, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg, en Grande-Bretagne et à l’Union européenne. Premier ministre, chef du gouvernement, Ahmed Mohamed Ag Hamani a toujours été au premier plan et connaît dans les moindres détails, toutes les péripéties du Mali de ces cinquante dernières années.



Des témoignages des parents, amis et collaborateurs



“Il est venu me trouver au lycée Terrasson de Fougères. Ils étaient «nos bleus». Nous l’avons vu grandir et devenir une personnalité naturellement imposante. Bien que fils de berger et de bergère, grâce à l’école coranique, il a pris de l’ascendance sur nous autres. Le courant a passé couramment entre lui et nous, chacun pensant de l’autre qu’il est quelque fois impertinent et passionné de vérité. Nous nous la disions sans jamais nous vexer parce que chacun savait qu’il n’était rien d’autre que fils de berger et de bergère. Je l’ai croisé dans les différentes ambassades quand j’étais aux affaires et c’était toujours avec plaisir qu’il m’accueillait dans ses résidences. Je m’en vais lire ce livre avec beaucoup de passion”, a témoigné le Pr. Ali Nouhoum Diallo.



“Je me suis retrouvé ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en mission au Maroc. Cet homme s’est mis au service du jeune homme que j’étais pour que ma participation puisse être de qualité. Il était ambassadeur, il a mis la main à la pâte jusqu’à 3 h du matin pour retravailler le discours que je devais présenter à l’assemblée générale. Cet homme a reçu un coup terrible. Pendant la rébellion, on a tué son grand frère, mais jamais il n’a ressenti quoi que ce soit contre le Mali, sa nation“, notera le Pr. Younouss Hamèye Dicko.



“Je suis en relation de confiance avec Ag Hamani depuis 40 ans. C’est un homme rigoureux, instruit, ouvert et dynamique”, a mentionné Zeidane Ag Sidalamine, conseiller spécial à la commission de DDR.



“Je suis venu en tant que compagnon d’Ahmed Mohamed Ag Hamani qui est un grand Malien dans tous les sens du terme. J’ai eu le bonheur de servir sous sa direction dans les années 99 comme conseiller à l’ambassade du Mali en Belgique et depuis c’est un homme exceptionnel que j’admire beaucoup pour son combat, pour son parcours, pour sa sincérité, pour sa droiture et pour la vérité constante qu’il a en tant qu’homme. C’est un homme merveilleux qui a un sens élevé de l’humour, mais je crois qu’aujourd’hui par rapport aux défis que traverse notre pays, c’est aussi un exemple. C’est un homme qui est resté attaché à son pays, à l’unité nationale de notre pays, à la diversité de notre pays. Ce livre est une grande source d’inspiration et je recommande à chacun de nous de pouvoir lire et de s’inspirer de sa vie. Les hommes comme Ag Hamani ne sont pas des hommes dépassés, ce sont des hommes d’aujourd’hui et de demain”, a déclaré Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali.



“J’exprime mes sentiments d’attachement à sa personne à cause de sa sincérité. L’ouvrage dont il a pris le risque de publier nous interpelle tous pour que nous puissions nous munir chaque jour de la lumière de ses bénédictions. Qu’est-ce que ma vie a apporté à la nation ? Aux voisins ? Cela est extrêmement important. J’invite chacun à quitter dans l’oralité et prendre le risque d’écrire”, a souhaité Son Eminence le Cardinal Jean Zerbo.



“Nous l’avons édité parce que les auteurs sont connus. Ce livre va faire battre l’histoire de notre pays”, a soupiré Faustin Sylla, éditeur du livre “Une vie pour le Mali”.



Le succès est une question de personnalité et la personnalité se forge avec le temps. En 60 ans de carrière administrative, diplomatique et politique, Ahmed Mohamed Ag Hamani, ancien Premier ministre s’est forgé une grande personnalité intègre, rigoureuse et honnête. Aujourd’hui encore, il est toujours actif. Outre la charge de président du conseil d’administration (PCA) de la Banque de développement du Mali (BDM-SA), première institution bancaire du pays, l’ancien Premier ministre œuvre également pour la paix et le développement à travers des structures qu’il anime et préside, telles que l’Association pour la revalorisation de l’expertise nationale (Arena), la Plateforme des cadres Kel Tamasheq pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale, la Coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale au Mali (CCSC/PURN).



