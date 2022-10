Forum international des femmes africaines leaders (FIFAL) Un rendez-vous d’affaires, d’investissements…prévu du 9 au 12 novembre à Cotonou Une aubaine pour les femmes d’affaires leaders maliennes de montrer leur savoir-faire ! - abamako.com

News Économie Article Économie Forum international des femmes africaines leaders (FIFAL) Un rendez-vous d’affaires, d’investissements…prévu du 9 au 12 novembre à Cotonou Une aubaine pour les femmes d’affaires leaders maliennes de montrer leur savoir-faire ! Publié le samedi 15 octobre 2022 | Aujourd`hui

Du 9 au 12 novembre 2022, se tiendra à Cotonou, au Bénin, la première édition du Forum International des Femmes Africaines Leaders (FIFAL). Une belle opportunité pour les femmes d’affaires de montrer leur savoir-faire et de tisser des relations avec d’autres sœurs dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant pour une Afrique Emergente. L’un des objectifs de ce grand rendez-vous d’affaires est la visibilité de l’impact des femmes entrepreneures, de différents secteurs économiques et avec comme thème principal : “le levier du développement durable”.



La ville de Cotonou, au Bénin, va accueillir, du 9 au 12 novembre prochains la première édition du Forum International des Femmes Africaines Leaders (FIFAL). Ce grand rendez-vous des femmes d’affaires d’Afrique s’annonce déjà comme une grande manifestation au regard de l’état des préparatifs et la qualité des participantes.



Nommée en juin 2022 au poste de Secrétaire générale du Forum, Mme Iham Ait Addi Dienta est à pied d’œuvre depuis quelques mois pour que ce coup d’essai soit un coup de maitre. “Nous sommes aujourd’hui en pleins préparatifs du Forum et tout est fin prêt pour que ce rendez-vous des femmes d’affaires leaders puisse être un succès”, nous a confié la Secrétaire générale du FIFAL dont le président est Youssouf Amada Lawal.



Plusieurs femmes d’affaires africaines seront présentes à cette première édition du Forum dont l’objectif est de promouvoir les opportunités d’affaires. “Vous savez, l’Afrique regorge de ressources humaines féminines de qualité et des femmes entreprenantes et dynamiques. C’est pour vous dire que le continent africain nous offre des opportunités insoupçonnées mais a aussi des besoins. Le FIFAL met donc en synergie nos ressources humaines à travers des partenariats intelligents pour une prospérité partagée”, précise l’un des responsables du forum.



Cette rencontre est une aubaine pour les femmes d’affaires leaders maliennes de montrer leur savoir-faire afin de tisser des relations avec des partenaires et des investisseurs. On sait bien que beaucoup de femmes d’affaires ont déjà prouvé leur capacité pour honorer le Mali sur le plan international.



Durant quatre jours, les participants auront droit à des conférences, des tables rondes, des ateliers de formation sous forme de master class, d’expositions et vente de produits. Il est également prévu des rencontres et réseautage.



Pour clôturer en beauté, une cérémonie de remise de trophées est également dans le programme. Ce forum est placé sous le thème : “le levier du développement durable”. Il s’agit de mettre en valeur l’impact des femmes entrepreneures de différents secteurs économiques. “Ce forum permettra de faire ressortir le rôle du dialogue intergénérationnel comme levier de l’autonomisation des femmes. Il s’agit de promouvoir la mise en réseau des femmes d’affaires de tous les horizons pour renforcer leur empowerment et leur implication dans les sphères décisionnelles”, conclura Mme Iham Ait Addi Dienta.







El Hadj A.B. HAIDARA