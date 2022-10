Mossadeck Bally, nouveau président du CNPM : “Notre survie dépend de l’unité qui nous a amené à sortir de la crise par le haut” - abamako.com

Mossadeck Bally, nouveau président du CNPM : "Notre survie dépend de l'unité qui nous a amené à sortir de la crise par le haut" Publié le samedi 15 octobre 2022 | Aujourd`hui

Le vice-président de l’administration provisoire du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Boubacar Hachim Diallo a passé le témoin au nouveau président élu Mossadeck Bally, le samedi 8 octobre dernier, au siège de l’institution sis à l’ACI 2000. Au cours de cette passation, le nouveau patron des patrons, a appelé tous les acteurs du secteur privé malien à l’unité.



Cette cérémonie passation s’est déroulée en présence de Boubacar Hachim Diallo, vice-président de l’administration provisoire du CNPM, Mossadeck Bally, le nouveau président élu du CNPM, Boubacar Diallo, secrétaire général du CNPM, ainsi que les délégués du nouveau bureau.



Elu le samedi 1er octobre dernier, à l’issue d’un consensus lors de l’assemblée générale du CNPM. C’est pour rapidement entamer le travail que les acteurs de l’administration ont passé le témoin au nouveau bureau.



Selon le vice-président de l’administration provisoire, lors qu’ils prenaient la tête du CNPM, leur mission consistait à rassembler le secteur privé, mais également de faire en sorte que tout le monde se retrouver. “Aujourd’hui, nous sommes dans un patronat qui est devenu une opportunité pour l’ensemble du secteur privé malien. En plus de cela, nous demandons au nouveau bureau élu de faire l’audit de toute la période de l’administration provisoire, c’est-à-dire depuis le 15 février jusqu’au 1er octobre 2022. Nous serons comptables de tous les actes qui ont été posés durant cette période”, a-t-il indiqué.



Après son intervention, le secrétaire général du CNPM a soumis plusieurs documents de l’institution au nouveau président et son équipe, avant de passer à la signature du procès-verbal de passation par le vice-président de l’administration provisoire et le nouveau président élu.



Visiblement très heureux, le nouveau patron du secteur privé malien a félicité les membres de l’administration provisoire pour leurs efforts dans l’unification des acteurs du secteur privé du Mali. “Nos remerciements vont à l’endroit de tous les délégués pour leur mobilisation afin que cette bataille unitaire puisse voir le jour. Félicitations à tout le groupement professionnel, aux présidents des groupements professionnels et aux délégués qui ont montré cette unité qui a abouti à un bureau consensuel qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. Je pense fortement à cette unité et à cette harmonie que le secteur privé à retrouver. Il est important que nous gardions cette unité parce que c’est cela qui va faire que notre secteur sera écouté, attendu et respecté”, dira-t-il. Il a également ajouté que sans unité, il est difficile d’améliorer le facteur de production au Mali. “Gardons cette unité qui nous a amené à sortir de cette crise par le haut, c’est notre survie qui en dépend, ne laissons personne nous détourner du seul et unique objectif qui est de faire en sorte que les investisseurs viennent investir dans notre pays sans problème. Notre bureau tend la main à tous y compris à ceux qui n’ont pas participé à ce processus. Pour nous, il n’y a pas de clan désormais au CNPM, il y a un secteur privé qui se retrouve et qui veut travailler pour que l’environnement des affaires dans ce pays soit assaini”, a-t-il précisé.



Un programme de travail ambitieux



Dans son intervention, Mossadeck Bally a expliqué qu’ils vont rapidement mettre en place un programme de travail ambitieux pour le CNPM. “Nous allons mettre une commission en place qui va élaborer un programme de travail pour les cinq prochaines années que nous allons régulièrement soumettre aux délégués lors de la réunion mensuelle du bureau. En plus de cela, nous allons bien sûr rencontrer les autorités du pays. A partir de la semaine prochaine, nous allons aussi adresser des courriers à l’ensemble du gouvernement, au Premier ministre et au président de la Transition pour que nous soyons reçus afin de leur exposer nos objectifs, nos ambitions et notre programme”, a-t-il promis.



Donne un nouveau souffle au CNPM



Pour le patron des patrons, son bureau va faire un audit complet du CNPM afin de mieux comprendre les difficultés auxquelles l’institution est confrontée. “Nous avons déjà lancé le processus et un cahier de charges a été rédigé que nous avons envoyé à l’Oneca afin de vous dire que notre bureau à l’intention d’être transparent dans tous les actes qu’il va poser. Essentiellement cet audit va être un audit patrimonial pour qu’il nous donne exactement ce que possède le CNPM, un audit organisationnel pour nous dire comment fonctionne l’administration du CNPM, un audit social à savoir auditer tous les contrats de travail et enfin un audit fiscal parce que nous allons nous retrouver en négociation avec le gouvernement. Nous ne voulons pas que demain en parlant de fiscalité qu’ils nous disent que nous ne respectons pas la loi fiscale du pays. Nous devons donner l’exemple non seulement à nos ressortissants, mais aussi de ne pas être affaiblis lorsque nous allons avoir des négociations très tendues avec le gouvernement”, a-t-il conclu. Avant la cérémonie de passation, les membres du nouveau bureau ont visité l’ensemble du bâtiment du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) afin de faire un état de l’édifice. Mahamadou Traoré