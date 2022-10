Mois de la solidarité: Assimi Goïta chez la doyenne de Bamako - abamako.com

Publié le samedi 15 octobre 2022 | Mali Tribune

Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a rendu visite, dans l’après-midi du 10 octobre 2022, la doyenne du district de Bamako, Maïmouna Sangaré, avec résidence à Niomirambougou en Commune III du District de Bamako. La doyenne est âgée de 113 ans.



Dans le cadre du Mois de la Solidarité, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a rendu visite le lundi 10 octobre 2022, à la femme la plus âgée du district de Bamako, Maïmouna Sangaré à Niomirambougou dans la Commune III du District de Bamako.



Née vers 1910, Maïmouna Sangaré est âgée de 113 ans, elle est mère de 3 garçons et une

fille. La doyenne de Bamako a également 41 petits-enfants et 6 arrières petits-enfants. Son état de santé à la date d’aujourd’hui est bon.



Elle s’exprime toujours bien et a une faculté de réflexion impressionnante. La musique est son loisir. Depuis sa petite enfance, la doyenne Maïmouna Sangaré aime le petit commerce qu’elle n’a jamais exercé jus-qu’à sa vieillesse. C’est aux environs de 15 heures que la délégation du Président de la transition a été reçue à Niomirambougou où vit la dame Maïmouna Sangaré. Pour la circonstance, le Président a remis un lot de cadeaux : un bélier, une enveloppe symbolique d’un

million de F CFA, une natte de prière, une couverture, des noix de cola, un chapelet, un foulard et une somme de 240 milles FCFA donnée par la mairie de la commune III.



Un geste qui n’a point laissé insensible la doyenne, qui a naturellement formulé des vœux de paix, de prospérité et de réussite pour le pays. Elle a souligné au Président que les jeunes maliens sont au chômage et lui a demandé de bien vouloir créer des emplois pour les enfants du pays afin de

mettre fin au banditisme et à la consommation de la drogue. Modibo Diarra un des fils de la doyenne s’est réjoui de cette visite du Président. Selon lui, elle prouve qu’il y a des autorités de ce pays qui s’occupent des personnes âgées et c’est une bonne chose. Etaient présents aux côtés du Président de la Transition, le ministre de la Santé et du Développement social, ainsi que des autorités administratives et coutumières de la Commune III. L’objectif de cette visite du Président de la Transition était de s’imprégner de l’état de santé de la doyenne et de prendre conseil auprès d'elle



Ibrahima Ndiaye