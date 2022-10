Publication du décret de nomination des membres de l’AIGE : Le Parti YELEMA conteste ! - abamako.com

Publication du décret de nomination des membres de l'AIGE : Le Parti YELEMA conteste !
Publié le lundi 17 octobre 2022 | Le Sursaut

Le mercredi 12 octobre, a été rendu public le décret portant nomination des membres du collège de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections(AIGE). Ils sont désormais 15 membres à siéger au sein de cet organe de régulation des élections, issus des choix des pouvoirs publics, des partis politiques et des organisations de la société civile. La publication de ce décret a suscité des réactions notamment de la classe politique, dont le Parti YELEMA, qui se réserve le droit : « d’engager toute action contre ce décret illégitime et illégale devant les juridictions compétentes ».



L’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) nouvellement créée au Mali est l’organe principal chargé de la conduite des élections. Le but de sa création est surtout de rendre plus fiable le processus électoral afin d’éviter des contestations postélectorales. Ainsi, les membres qui vont siéger dans cet organe auront la lourde responsabilité d’organiser avec certaines structures de l’Etat et d’autres partenaires au processus électoral, une élection transparente.



Les représentants des pouvoirs publics sont au nombre de 8 au sein de l’AIGE, nommés par le Chef de l’Etat, par le Premier ministre, par le Président du CNT et par les autres institutions de la République.



Quant aux partis politiques, pour cette fois-ci par ironie du sort, ils seront représentés par des candidats des mini- partis totalement inconnus sur la scène politique de notre pays. Cela est dû au fait que plusieurs grands partis ont librement choisi de rejeter le processus de nomination des membres de l’AIGE des représentants des partis politiques, effectué par tirage au sort. Et à l’issue de ce tirage au sort, ce sont quatre (4) chanceux qui vont désormais représenter la classe politique au sein de cet organe tant convoité. Ils sont respectivement des partis Rassemblement Malien pour le Travail (RAMAT-PARTI RAHMA), d’Alliance Malienne pour le Travail(AMAT), d’Alliance pour la Promotion et le Développement du Mali(APDM), du Front Uni pour la Démocratie et le Changement.





Pour compléter la liste des membres de l’AIGE à 15, les organisations de la société civile seront représentés par 3 émissaires.



Le parti YELEMA regrette la publication de ce décret



A la lumière d’un communiqué de presse publié après la publication du décret de nomination des membres de l’AIGE ,le parti YELEMA dit regretter la publication de ce décret alors que la procédure ayant abouti à sa signature souffre à leurs yeux de graves violations de la loi électorale et aussi de la Charte des partis politiques.



« Le Malikoura tant prôné par les Maliens ne saurait se construire sans le respect strict de nos lois », a souligné ce communiqué. Le parti YELEMA dit informer l’opinion publique d’avoir adressé un courrier N°YEL 09-01/22 en date du 05 septembre 2022 au ministère de l’Administration territoriale l’invitant à revoir le mode de désignation des représentants des partis politiques en respectant la loi électorale et la charte des partis politiques. Et aussi de rappeler qu’il a régulièrement répondu aux invitations des autorités sur tous les sujets d’intérêt national et de bonne foi, physiquement ou par écrit et a toujours donné ses propositions. Pour le parti YELEMA, ces consultations n’avaient pour objet que de donner un semblant d’inclusivité au processus déjà tracé. Et d’indiquer que le parti YELEMA, compte tenu du forcing des autorités à vouloir imposer aux partis politiques des représentants non légitimes dans le collège de l’AIGE, rejette purement et simplement ce décret portant nomination des membres du collège de l’AIGE et se réserve le droit d’engager toute action contre ce décret illégitime et illégale devant les juridictions compétentes.



A Tounkara