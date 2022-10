Militarisation de la police et de la protection civile : Est-ce la fin des rackets des policiers sur la population? - abamako.com

Militarisation de la police et de la protection civile : Est-ce la fin des rackets des policiers sur la population? Publié le lundi 17 octobre 2022 | L'Alternance

Bien que cette initiative de militarisation de la police et de la protection civile a été saluée par un grand nombre de citoyens en raison du comportement peu enviable des policiers, mais aussi et surtout pour que les deux corps contribuent au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette nouvelle a été bien accueillie par un certain nombre d’habitants de la capitale qui se réjouissent du fait que les policiers sont souvent mêlés à des actes de corruption dont les paisibles citoyens en sont victimes. Loin de généraliser ils sont quelques éléments de police soit dans la circulation routière, soit dans les commissariats de contrôle ou encore dans les lieux où ils assurent la sécurité.

En effet, l'annonce relative à la militarisation de la police n'est pas passée inaperçue et défraie même la chronique. Celle-ci intervient à un moment où les groupes terroristes déstabilisent la quiétude des citoyens, tant au nord qu’au centre du pays provoquant ainsi, des déplacements massifs à l'intérieur et dans les pays frontaliers. De même, les besoins sécuritaires tant exprimés justifient cette militarisation laquelle serait selon les autorités, l'une des recommandations des assises nationales de la refondation. En terme clair, cette nouvelle stratégie militaire permettrait selon des observateurs, de défaire à la fois, toute idée d'instauration de la police territoriale très décriée en un moment donné pour son caractère sécessionniste. Mais aussi et surtout de donner plus de moyens aux policiers en vue d'être efficaces dans leurs missions régaliennes de sécurisation des personnes et de leurs biens dans les zones de conflits et si nécessaire, soutiendra un communiqué gouvernemental, d'occuper lesdites localités, une fois libérées aux mains des groupes extrémistes par des forces armées. Par contre, au -delà de son importance subsidiaire envers des pouvoirs publics, certains citoyens de la capitale voient cette importante décision autrement. Plus particulièrement, il s'agirait des cas de corruption incriminant certains éléments de la police dans leur travail. Par ailleurs, les constats sont amers d'un peu partout à l'intérieur du pays, au niveau des postes de contrôle, des frontières et surtout dans la capitale où les faits constituent un véritable casse-tête. Selon certains citoyens, cette militarisation va mettre un terme aux rackets des policiers dans nos circulations routières ajoutant que certains d'entre eux, sous serment, n'hésitent pas à soutirer de l'argent aux usagers même si ces derniers ont des pièces au complet et en les mettant à leur disposition leur permettant de conduire valablement.", indiquent-t-ils. Certainement, ces attitudes jugées "inappropriées" et " déconcertantes" motiveraient tous ces sentiments de méfiance de la population vis-à-vis des policiers. Tout compte fait, il y a lieu d'en tirer des enseignements à moins de banaliser ces faits négatifs sus-évoqués. En effet, un corps habillé, sensé rassuré les concitoyens ne devrait en aucun cas, se faire passer en obstacle pour l’épanouissement et le bien être de la population. A cela s’ajouterait l'image négative qui ternirait la réputation d’une corporation et même de la nation à l'international.

En définitive, il faut admettre que ladite militarisation permettrait non seulement aux FAMa de continuer sereinement leur mission de libération des zones sous contrôle terroristes, mais aussi aux populations de se sentir en sécurité. Car le communiqué du gouvernement précise que les policiers et les agents de la protection civile assureront la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les zones libérées

Yacouba COULIBALY

MILITARISATION DE LA POLICE ET DE LA PROTECTION CIVILE

A QUOI DOIT-ON S’ATTENDRE ?

Le mercredi 5 octobre 2022 le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Dans le communiqué il indique que cette militarisation «permettra de déployer la Police nationale dans les zones reconquises par l’Armée afin d’y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal ». La police et de la protection civile seraient-elles des forces supplétives à l’armée ? Ce choix du gouvernement ne serait-il pas un coup dur pour ces deux corps ? Quels seront les avantages et les inconvénients de cette militarisation ?

En effet, la militarisation de la police et de la protection civile est une recommandation des Assisses Nationales de la Refondation (ANR). Ainsi l’objectif de ce projet de loi consiste à combler le vide laissé par les FAMA après la libération des zones occupés par les djihadiste. Ce passage des forces de sécurité au statut de militaire tire sa motivation des exigences contextuelles liées à la lutte contre le terrorisme. Les avantages de cette militarisation pour ces militaires et ainsi pour la population serait que les fonctionnaires de la police nationales et de la protection civile bénéficieront des mêmes avantages et primes que les autres militaires. Cette militarisation est synonyme de la fin du syndicalisme au sein de la police qui devenait de trop, à savoir chaque promotion à son syndicat. Et va aussi les priver du droit de grever et manifester, pour votre information ce projet de texte coïncide avec le renouvellement des bureaux de syndicat d’officier et de commissaires de police dont ils avaient décidé de grever dans quelques jours à venir à causes de leurs primes, de revaloriser leurs salaire et avoir une meilleure condition. Alors ils ont eu ce qu’ils voulaient mais pas de manière dont ils ont demandé. La question que l’on se pose est de savoir s’ils auront les mêmes armes que les militaires ?

Avant cette décision, la police malienne avait un statut qui lui permettait de créer un syndicat maintenant avec le nouveau statut elle est devenue militaire et aura les mêmes droits et avantages que les autres militaires. La seule crainte que beaucoup de citoyens ont légitimement est l’usage que les policiers feront de leurs armes militaires. Car il faut rappeler que la police et la population civile ne font pas souvent bon ménage. Selon un sondage ce projet de texte a eu l’assentiment d’un plus grand nombre de citoyens qui semblent se réjouir car pour eux les policiers ne vont racketter les citoyens dans les villes et ils seront bientôt en patrouille permanente dans les zones d’insécurité.

En définitives, cette décision a été saluée par beaucoup de citoyens qui espèrent bien que la sécurisation des personnes et de leurs biens sera une réalité. Et que le processus de la Refondation de la Nation est en marche.

Oumou SISSOKO