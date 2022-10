Conférence sociale sur le travail : des assises pour une « stabilité sociale durable » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Conférence sociale sur le travail : des assises pour une « stabilité sociale durable » Publié le lundi 17 octobre 2022 | studio tamani

Tweet



Les assises de la conférence sociale ont débuté ce lundi 17 octobre à Bamako. Elles durent 5 jours et visent à trouver une solution pour un apaisement durable du front social.











La rencontre qui se tient au Centre international de conférence de Bamako a pour thème “le dialogue social au Mali, outil de promotion de la paix sociale et de la performance de l’économie nationale”. Selon le ministère du travail, de la fonction publique et du dialogue social, 500 personnes issues des formations syndicales, du conseil national de patronat du Mali, du bureau international du travail, prendront part à ces assises sur le domaine du travail.



Trois thématiques principales vont dominer cette conférence. Il s’agit de « la liberté syndicale et l’exercice du droit de grève », « le dialogue social » et « la gestion des carrières et la politique de rémunération ». Pour le ministère du travail, cette rencontre d’une semaine permettra « d’identifier les moyens et mécanismes afin d’aboutir à une stabilité sociale durable ». Toutes les causes de la détérioration constante du climat social, les inégalités salariales et leurs causes feront partie des échanges a indiqué le ministère.



Favoriser la signature d’un pacte de stabilité sociale



Ces assises ont aussi pour objectif de favoriser « l’élaboration et la signature d’un pacte de stabilité sociale » ont poursuivit les autorités de la transition .



Cette conférence sociale dans le domaine du travail intervient après des mouvements de grève dans plusieurs secteurs, dont celui de la santé et de l’éducation. Le plus récent est celui observé par des syndicats d’enseignants des régions de Sikasso et Kayes pour boycotter la rentrée.



Une rencontre très attendue par des syndicalistes



Des syndicalistes souhaitent que cette conférence ne soit pas un colloque de plus. Elle doit être, selon eux, une tribune sociale responsable et inclusive ou des véritables propositions de solutions sortiront des discussions.



Source : Studio Tamani