Carburant à moindre coût » : l’approvisionnement du Mali par la Russie envisagé

Le président russe Vladimir Poutine

L’information a été révélée, hier jeudi. Un possible approvisionnement du Mali en carburant, à moindre prix, par la Russie serait en étude. Cette piste a été évoquée dans le cadre la participation du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, à la Semaine Russe de l’Energie 2022

Selon un communiqué, le ministre malien et sa délégation ont eu, hier jeudi, une séance de travail avec le Ministre russe en charge de l’Energie, accompagné également de ses proches collaborateurs. » Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’électricité, avec l’accompagnement de la Russie pour la résolution des problèmes énergétiques du Mali, à travers notamment la réalisation de centrales hydroélectriques, thermiques et solaires mais aussi la construction de lignes de transport électrique et une possibilité d’approvisionnement du Mali en carburant à moindre prix par la Russie « , peut-on lire sur la page facebook du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau.





