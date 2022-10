Ministère du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social: les fonctionnaires mal repartis sur le territoire - abamako.com

Ministère du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social: les fonctionnaires mal repartis sur le territoire Publié le lundi 17 octobre 2022 | L'Inter de Bamako

Tweet



Selon les chiffres de la Direction de la Fonction Publique, en 2004, sur 37 970 agents, 18 591 servaient à Bamako. L’État reste distant et conserve son excessive centralisation. Tout se décide à Bamako, tout se règle à Bamako.

À la consultation sectorielle sur la décentralisation organisée à Bamako, en 2005 par le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, des révélations ahurissantes sont sorties de certaines communications: en 2004,87% des dépenses publiques ont été effectuées à Bamako et 49% des agents de l’État servaient à Bamako. Et le système continu avec des ramifications dangereuses arguant l’insécurité dans certaines localités.