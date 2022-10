Les huit (08) Institutions coûtent combien dans le budget d’État ? - abamako.com

Les huit (08) Institutions coûtent combien dans le budget d'État ? Publié le lundi 17 octobre 2022

Dans la loi de finances il y beaucoup d’aberrations et d’incohérences qu’il y a lieu de se demander si, pour un pays pauvre, nous sommes sur la bonne voie. Quelques exemples: le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale coûte aux contribuables maliens près de 38 milliards de francs CFA, auxquels il faut ajouter près de 3 milliards pour celui des Maliens de l’extérieur. Pour quel bénéfice et quels résultats ?

En ajoutant le budget de la Primature aux huit (08) institutions de l’État, on dépasse aisément les 50 milliards de francs CFA. L’État et ses démembrements dépensent 15 à 20 milliards de francs CFA en carburant et frais de déplacement. De quoi faire plusieurs fois le tour du monde ? Selon des sources concordantes les montants alloués aux huit (08) Institutions s’élèveraient à 100 milliards de francs CFA par an.

Présidence de la République; Assemblée Nationale du Mali; Primature; Cour Constitutionnelle, Cour Suprême; Haute Cour de Justice; Haut Conseil des Collectivités Territoriales; Conseil économique social et culturel.