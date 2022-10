Liberté de la presse: des partis politique interpellent les autorités de la Transition sur la convocation du journaliste Amidou Halidou Attaher de Joliba TV par la HAC - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Liberté de la presse: des partis politique interpellent les autorités de la Transition sur la convocation du journaliste Amidou Halidou Attaher de Joliba TV par la HAC Publié le lundi 17 octobre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Amidou Halidou Attaher, journaliste

Tweet

Dans ce communiqué relatif à la convocation du journaliste de Joliba TV News, Mohamed Halidu Attaher, communiqué rendu public ce lundi 17 octobre 2022, le Cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie interpelle les autorités de la Transition sur le respect du droit du citoyen de jouir des libertés fondamentales acquises de haute lutte. Le Cadre appelle aussi à la mobilisation générale de tous les démocrates pour défendre la liberté d’expression chèrement acquise lors de la lutte héroïque de mars 1991.



Communiqué



C’est avec une profonde inquiétude que le Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a pris connaissance du communiqué de « mise en demeure » de la HAC en date du 12 octobre 2022, au sujet du journaliste Mohamed Halidu ATTAHER. Le journaliste Mohamed Halidu ATTAHER et Joliba TV News, son organe, sont convoqués par la même HAC, le lundi 17 octobre 2022, pour répondre des faits à eux reprochés.



Le seul crime de l’homme de média aura été de livrer, de façon professionnelle, une analyse objective de la gestion des affaires du pays par les autorités de la Transition. Il lui est ainsi reproché de dénoncer, de critiquer, d’orienter, de conseiller, juste pour le bien de notre peuple et pour la réussite de la transition en cours.



Seulement, les autorités de la Transition ont visiblement opté pour la pensée unique. Elles travaillent systématiquement à réduire au silence toutes les voix discordantes. Alors que toutes les faveurs sont données à ‘’une armée numérique’’ à charge d’anéantir tous ceux qui expriment une opinion différente.



Dans ce contexte, le Cadre s’inquiète et interpelle les autorités de la Transition sur le respect du droit du citoyen de jouir des libertés fondamentales acquises de haute lutte. La démocratie et la liberté d’expression sont plus que jamais en danger dans notre pays.



La HAC, qui est elle-même issue du combat pour la démocratie, est invitée à jouer pleinement son rôle, tout son rôle. Elle devrait agir en toute indépendance, sans interférence aucune.



Le Cadre condamne énergiquement cette tentative de restriction de la liberté d’expression exercée sur l’éditorialiste de Joliba TV News et dénonce la démarche en cours dans ce sens. Il invite les autorités dont relève la HAC à se confiner dans leur devoir de réserve et à laisser libre court à l’expression des règles démocratiques.



Le Cadre appelle à la mobilisation générale de tous les démocrates pour défendre la liberté d’expression chèrement acquise lors de la lutte héroïque de mars 1991.



Bamako, le 17 octobre 2022

Le Directoire

Ont signé : Les Présidents des Partis et Regroupements Politiques : EPM, Espérance Nouvelle-Jigiya Kura, ARP, NVPM, ASMA-CFP, YELEMA, ADRP, CNDR, CVCRT