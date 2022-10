Le Chérif Bouyé réitère son soutien et son accompagnement à la Transition et demande à ses fidèles et sympathisants de soutenir les autorités. - abamako.com

News Politique Article Politique Le Chérif Bouyé réitère son soutien et son accompagnement à la Transition et demande à ses fidèles et sympathisants de soutenir les autorités. Publié le mardi 18 octobre 2022 | aBamako.com

C’est devant les fidèles Hamalistes que le Chérif s’est exprimé le samedi 15 octobre 2022, jour de la commémoration du baptême du Prophète Mohamed (PSL) en demandant à ses fidèles et sympathisants de soutenir les autorités. Ci-dessous sa déclaration.



« Notre pays a connu de multiples problèmes dus à la mauvaise gestion de nos précédents dirigeants qui ont mis, à terre, ce pays. Notre pays regorge des valeurs dans toute sa diversité. Je me considère, aujourd’hui, parmi les pères de cette nation et père de tous les Maliens sans exclusion aucune. Quand notre pays accédait à l’indépendance, Dieu merci, j’étais déjà majeur. Ce qui fait de moi un témoin oculaire de toutes les situations que nous avions connues jusqu’aujourd’hui.



Je suis convaincu d’une chose : notre pays sera l’un des plus beaux parmi tant d’autres et un jour, nous surmonterons les difficultés et oublierons tout ce dont nous souffrons aujourd’hui, ins’halla.

S’agissant de la transition, je demande aux autorités de la transition de se donner les mains pour être un seul homme, gage de leur réussite. En ce qui me concerne, tant qu’ils continuent à maintenir le cap comme ils le font actuellement, je me trouverais à leur côté même si une pluie de volcans nous tombait dessus (que Dieu nous en préserve).



Nous en serons tous victimes s’il le faut. ».