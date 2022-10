Interpellation de Djoliba TV News par la HAC : Le Groupe Patronal de la Presse écrite dénonce une « tentative de musèlement de la presse et d’étouffement de l’expression plurielle…» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Interpellation de Djoliba TV News par la HAC : Le Groupe Patronal de la Presse écrite dénonce une « tentative de musèlement de la presse et d’étouffement de l’expression plurielle…» Publié le mardi 18 octobre 2022 | Le Républicain

Tweet

GROUPE PATRONAL DE LA PRESSE ECRITE / Communiqué



Le Groupe Patronal de la Presse écrite a pris connaissance avec stupéfaction et inquiétude, via les réseaux sociaux, d’une convocation adressée par la HAC à Djoliba TV News. Ladite interpellation fait suite à un éditorial en date du 30 septembre 2022, diffusée sous la signature du confrère Mohamed Attaher Halidou, que l’autorité de régulation juge diffamatoire à son endroit ainsi qu’à l’égard des autorités de la Transition.



Sans préjuger de la suite réservée à cette surprenante procédure, le Groupe Patronal de la Presse s’interroge sur l’opportunité d’une telle démarche ainsi que sur la teneur des griefs exposés dans la correspondance de la HAC en date du 12 octobre. Il l’assimilable par conséquent à une tentative de musèlement de la presse et d’étouffement de l’expression plurielle, dans un pays où les libertés fondamentales demeurent garanties par la constitution en vigueur.



Le Groupe patronal de la presse écrite réaffirme son attachement indéfectible à la liberté de la presse, à la liberté de pensée et rappelle à la HAC la portée de son statut d’autorité indépendante ainsi que son devoir d’équidistance entre la presse et les pouvoirs en place.



Le Groupe exhorte, par ailleurs, les confrères à la vigilance et les invite à suivre avec l’attention requise cette procédure, au regard de ses possibles répercussions sur l’ensemble de la profession.



Pour le Groupe



Chahana Takiou