Mairie de la commune V du District de Bamako : Débat public sur le budget primitif 2023 Publié le mardi 18 octobre 2022 | Le challenger

La mairie de la commune V a organisé, le 13 octobre dernier, son traditionnel débat public sur le budget primitif 2023 qui se chiffre à 1 623 700 000 FCFA. L’évènement était présidé par le maire Amadou Ouattara, en présence de plusieurs élus, partenaires et des citoyens de la collectivité.



Selon Amadou Ouattara, Maire de la commune V, ce débat public est une étape cruciale dans le processus d’élaboration du budget et permet à l’ensemble des acteurs du développement local de prendre connaissance du projet de budget mais aussi de faire des propositions d’amélioration. Ce débat, a ajouté le locataire de l’hôtel de ville de la commune, intervient après des assemblées tenues dans les différents quartiers de la commune. L’élu a rappelé que le budget primitif est préparé par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant de la collectivité territoriale.



Pour Mme Diarra Kany Mariko, chef comptable, cet exercice budgétaire s’articule autour de deux points à savoir, les recettes et les dépenses. « Cet exercice est acte de communication des élus avec la population afin de renforcer la confiance mutuelle et l’esprit de citoyenneté et de mobiliser les ressources de la commune », a-t-elle rappelé.



A la série des questions, un point-clé a été souligné. Il s’agit du recouvrement des taxes dont le maire a beaucoup apprécié la gestion qui a permis de faire beaucoup de réalisations. « La numérisation a amené beaucoup de progrès dans la gestion des taxes de la commune. J’exhorte les anciens agents du service de recouvrement à une franche collaboration avec ceux en charge de la numérisation », a-t-il dit.



En conclusion, le maire Amadou Ouattara a tenu à inviter tous les acteurs à s’impliquer davantage pour la mobilisation des ressources internes propres qui sont estimées à 1 623 700 000 FCFA afin d’atteindre les objectifs de développement.



Moussa Bah, un des partenaires de la mairie, se dit satisfait du projet et a exprimé son engagement à accompagner la mairie.



Binafou Dembélé