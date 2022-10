Tour de cadrage de la coupe CAF : l’AS Real, le Djoliba AC et les 14 autres clubs en lice connaissent désormais leurs adversaires - abamako.com

Tour de cadrage de la coupe CAF : l'AS Real, le Djoliba AC et les 14 autres clubs en lice connaissent désormais leurs adversaires
Publié le mardi 18 octobre 2022 | aBamako.com

Chacun des 32 clubs en lice pour le tour de cadrage de la Coupe CAF connaît désormais son adversaire à l’issue du tirage au sort effectué ce mardi 18 octobre 2022 au Caire, en Egypte. Les représentants maliens, notamment l’AS Real et le Djoliba AC, vont respectivement voyager en Afrique australe et dans le septentrion du continentLes blancs et noirs de Bamako qualifiés pour ce tour de cadrage au détriment des Ghanéens du Hearts Of Oak (3-0 à Bamako) et (0 -1 à Accra), vont devoir surpasser le Royal Léopards FC d’Eswatini pour participer à la phase de poule de la compétition. Tandis que les rouges et verts de Hèrèmakono eux, reversés de la ligue des champions d’où ils ont été éliminés par le CR Bélouizdad (2-1 à Bamako) et (0-2 en Algérie), devront écarter l’Association Sportive des Forces Armées Royales (ASFAR) du Maroc avant de pouvoir continuer l’aventure.



Les matchs aller des différentes confrontations de ce tour de cadrage sont prévus le 2 novembre prochain. Une semaine plus tard, le 09 novembre, les protagonistes se retrouveront pour les matchs retour.



ANDROUICHA