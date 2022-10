Droits de l’Homme en 2021 au Mali: 490 personnes interrogées dont 454 victimes et 6 réfugiés enregistrés par la CNDH - abamako.com

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et Avocats sans Frontières Canada ont organisé, ce lundi 17 Octobre 2022, à l’Hôtel Salam, la cérémonie de restitution du rapport de l’étude sur des cas de violations des droits humains perpétrées contre des civils dans le centre du Mali.



Cette cérémonie a été présidée par la vice-présidente de la CNDH, Me Aissata F. TEMBELY. Elle avait à ses côtés le coordonnateur des projets d’Avocats Sans Frontières Canada, Abdoulaye DOUCOURE et le Rapporteur Général de la CNDH, Filifing DIAKITÉ.



Ce rapport intitulé '' Étude sur les cas de violation perpétrées contre les populations civiles au centre du Mali'' a été présenté par Dr Paul OULA



Réalisé entre le 23 décembre 2021 et le 27 février 2022, dans les régions de Ségou, Mopti et dans le District de Bamako, cette étude a permis de documenter les cas de violations des droits humains perpétrés contre les populations civiles, en particulier les femmes, filles et autres personnes en situation de vulnérabilité dans le centre du Mali. Les résultats de cette étude réalisée ont été obtenus auprès de 490 personnes dont 454 victimes de violations des droits humains, 6 réfugiés. Selon l'étude, dans les entretiens individuels réalisés, il ressort que la majorité des répondants sont des hommes avec 51,1% contre 48,9% de femmes.



L'étude visait également à présenter une cartographie des cas de violations des droits humains perpétrées contre les populations civiles, décrivant le type de violences dont elles sont l’objet, répartir par sexe, religion, ethnie, âge et localité. Il s'est agit aussi de présenter un état des lieux en matière d’accès à la justice pour les victimes en insistant sur les freins à leur participation aux processus judiciaires, de présenter la documentation sur l’état des besoins, des attentes et perspectives des victimes, et enfin présenter les violences et besoins spécifiques des femmes, filles et autres personnes en situation de vulnérabilité, victimes de violations des droits humains.

Dans son discours, le Coordonnateur des projets d’Avocats Sans Frontières Canada a souligné le plaisir qu'a eu ASF Canada d’accompagner la CNDH pour la réalisation de cette étude sur les cas de violations graves des droits humains perpétrées à l’encontre des civils au centre du Mali ».



Il faut noter que la crise sécuritaire qui sévit dans la partie septentrionale du Mali s’est propagée progressivement vers le Centre du pays donnant naissance à de violents conflits communautaires. Ces violences sont caractérisées par des abus et violations des droits humains dont les manifestations les plus fréquentes sont : des atteintes au droit à la vie, à l’intégrité physique, aux biens, des enlèvements, des violences sexuelles contre les femmes et les filles dont les populations civiles sont principalement les victimes depuis au moins 2015.



C’est dans ce contexte que la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a estimé nécessaire d’effectuer une étude sur les cas de violations graves des droits humains perpétrés à l’encontre des populations civiles du Centre du Mali, avec l’appui financier et technique de son partenaire Avocats Sans Frontières Canada (ASFC) Mali.



M.S