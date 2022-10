Koulouba 2024: La candidature du Colonel Goïta se dessine - abamako.com

News Politique Article Politique Koulouba 2024: La candidature du Colonel Goïta se dessine Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Le Soft

Bamako, le 1er juin 2021. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience au palais de Koulouba, les représentantes des organisations féminines du Mali, ce mardi.





Le M5-RFP a entrepris depuis peu des consultations. Le but est de conduire le président de la transition à postuler au fauteuil sur la base d’une légitimé.







Mouvement ayant conduit au renversement de l’administration IBK, le M5 continue de peser sur l’échiquier politique. Bien que l’Imam Dicko soit passé à autre chose, ses alliés de la rue en 2020 ont désormais un objectif commun : les futures élections. Ce qui explique certaines concertations avec des acteurs favorables à la transition.



Si les postes communaux et législatifs attirent, ils ont aussi en ligne de mire le palais présidentiel.



Autrement dit occuper le fauteuil de Koulouba avec l’actuel boss de Kati : Assimi Goita. Le président de la transition jouit d’une disposition de la charte permettant à tout membre de l’exécutif de postuler aux élections, 3 mois avant la date du vote. C’est dire que le M5 et les acteurs de la majorité comptent bien pousser l’ex vice-président à rendre le tablier après octobre 2023. Les rencontres se multiplient et plusieurs soutiens populaires de la transition travaillent dans ce sens.



Pourtant, depuis le début de ce tournant historique que vit le Mali, l’honorable Kaou Djym était le seul à évoquer ce plan. Il avait tellement insisté sur la faisabilité de la candidature du digne fils de Koutiala que cela frisait le ridicule dans l’opinion et un embarras pour le pouvoir. La charte n’avait pas été modifiée et excluait le CNSP de toute élection.



Désormais le temps lui a donné raison et les choses se dessineront dès le début d’année où plusieurs leaders dont des membres du CNT mobiliseront le peuple pour cet idéal au nom des ” acquis de la transition”



Idrissa KEITA



Source: Le SOFT