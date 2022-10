Avant-projet de la nouvelle constitution : Le CSDM constate avec « amertume que les Maliens établis à l’étranger ont été lésés dans ce texte » - abamako.com

Avant-projet de la nouvelle constitution : Le CSDM constate avec « amertume que les Maliens établis à l'étranger ont été lésés dans ce texte » Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Le Républicain

Hier, mardi 18 octobre 2022, les responsables du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) étaient face à la presse à leur siège à Bamako pour dénoncer certaines dispositions de l’Avant-projet de la nouvelle constitution publié par le gouvernement malien, le 12 octobre 2022. « Le CSDM constate avec amertume que les Maliens établis à l’étranger ont été lésés dans ce texte. Par ailleurs, l’article 97 concernant les membres du Haut Conseil de la Nation, nous avons également relevé que les représentants des Maliens établis à l’extérieur ne seront pas élus, mais désignés selon le service rendu à la Nation. Par conséquent, le CSDM exige que les recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR) soient tout simplement respectées, notamment sur la députation de nos compatriotes établis à l’extérieur », révèle la déclaration du CSDM présidé par Chérif Mohamed Haïdara.







Selon le CSDM, une commission de rédaction de quinze membres a été mise en place pour proposer aux Maliens l’avant-projet d’une nouvelle constitution de la République du Mali. Toutefois, indique le CSDM, cette nouvelle constitution sera soumise au référendum, puis au cas où elle recueillera la majorité des suffrages exprimés, le Président de la transition, Chef de l’État, procèdera à sa promulgation dans les huit jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnel. « En effet, le 12 octobre 2022, cet avant-projet d’une nouvelle constitution a été dévoilé par le Président de la commission de rédaction, mais le CSDM constate avec amertume que les Maliens établis à l’étranger ont été lésés dans ce texte car en scrutant ce document, nous avons constaté que malgré les recommandations fortes des Assises Nationales de la Refondation (ANR), à savoir : La députation des Maliens établis à l’étranger ; Le recensement effectif des maliens établis dans les pays d’accueil ; L’éviction pure et simple des binationaux pour la magistrature suprême selon l’article 46 qui stipule que : tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature …», révèle l’organisation présidée par Chérif Mohamed Haïdara. Selon le CSDM, l’immigration est un fait culturel pour les Maliens. « Plus de huit millions de Maliens sont installés à l’étranger et afin de faciliter leur installation, leur intégration dans les pays d’accueil, certains d’entre nous ont pris d’autres nationalités tout en gardant celle du Mali, car la loi n’interdit pas d’être binational. Alors, avoir une double nationalité fait-il d’eux des apatrides, des renégats ou d’éventuels traitres ?



Par ailleurs, l’article 97 concernant les membres du Haut Conseil de la Nation, nous avons également relevé que les représentants des Maliens établis à l’extérieur ne seront pas élus, mais désignés selon le service rendu à la Nation. Le CSDM déplore et conteste cette disposition, car dans une si haute institution parlementaire, une simple désignation ne donne pas la même légitimité que celle d’un élu », souligne le CSDM.



Par conséquent, le CSDM exige que les recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR) soient tout simplement respectées notamment sur la députation de nos compatriotes établis à l’extérieur. « Au regard de l’apport de la diaspora malienne dans l’économie du Mali, nous ne pouvons tolérer un tel mépris.



Pour terminer, le CSDM demande à tous les Maliens établis à l’extérieur de se mobiliser pour dire NON à ces articles qui récusent notre appartenance à la nation malienne », conclut le document du CSDM.



Aguibou Sogodogo



Source: Le Républicain