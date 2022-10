Le Colonel major Amara Doumbia a pris une décision dédiée à couper les approvisionnements aux bandits armés - abamako.com

Le Colonel major Amara Doumbia a pris une décision dédiée à couper les approvisionnements aux bandits armés Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Le Soft

Ces mesures portent sur l’interdiction de la vente du carburant à Dily. Les localités de Fogoty et Sabougou sont concernées par le tout premier chef de l’exécutif régional. La finalité est d’empêcher les groupes armés terroristes de circuler sur des motos gros calibres de type Aloba.







La particularité de cette partie du Mali est que les préfets de plusieurs arrondissements sont retranchés dans le chef lieu de Nara. Les bandits armés du coin ont un corridor non des moindres : Nara-Kolokani et les environs de Dialakorodji.



Désormais, en plus du fait qu’il y ait des gens qui vendaient le carburant aux terroristes sont visés s’ils se retrouvent contrevenants à la décision du gouverneur, les regards devront être portés sur deux endroits : la frontière Mauritanienne et le monde des citernes. Ces gros transporteurs pourraient être régulièrement arraisonnés de façon suspecte et vidés de leur contenu.



La prudence devra être de mise car Nara reste une zone très sensible.



Source: Le SOFT