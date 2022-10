Conférence sociale dans le domaine du travail : Pour apaiser le climat social au Mali - abamako.com

Conférence sociale dans le domaine du travail : Pour apaiser le climat social au Mali Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Le Républicain

© aBamako.com par AS

Cérémonie d`ouverture de la conférence sociale dans le domaine du travail

Bamako, le 17 octobre 2022. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a présidé la cérémonie d`ouverture de la conférence sociale au CICB Tweet

Le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement dont la Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Diawara Aoua Paule Diallo ; Mossadeck Bally, président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), a lancé hier, lundi 17 octobre 2022 au Centre international de conférences de Bamako, les travaux de la Conférence sociale dans le domaine du travail, placée sous le thème du dialogue social, «outil de promotion de la paix sociale et de la performance de l’économie nationale». L’objectif général de la conférence sociale dans le domaine du travail est d’identifier les moyens et mécanismes permettant d’aboutir à une stabilité sociale durable.



Le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, a d’entrée salué la résilience des syndicats qui ont suspendu toutes les grèves pour aider l’Etat à faire face aux sanctions illégales, illégitimes inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA imposées au Mali. Il a ensuite rappelé que ladite conférence est une recommandation des Assises nationales de la Refondation, ce qui fait qu’elle cadre avec la vision du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État. Et d’ajouter aussi qu’elle est inscrite dans le Plan d’Action du gouvernement (PAG), dans l’axe n°4, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de Transition. Cette conférence, indique le colonel Maïga, constituera un véritable tremplin de vitalité dans la recherche de solutions aux problèmes endogènes et exogènes du monde du travail au Mali, tant dans le secteur public que privé.



Diawara Aoua Paule Diallo, la Ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, a déclaré qu’en dépit de tous ces acquis en faveur de l’apaisement du social, il reste toujours fragile et les organes du dialogue social en place peinent à prévenir ou à régler les conflits de travail. « Or, la relance économique voulue par le Gouvernement ne peut être obtenue sans un climat social apaisé sur les lieux de travail d’une part et d’autre part sans l’implication effective des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales», a déploré la ministre Diallo. C’est pour cette raison, a-t-elle dit, qu’en vue de la préservation de la paix et de la quiétude sociale, gage de tout développement, il demeure plus que jamais nécessaire de poser l’ensemble des problèmes sociaux dans le domaine du travail sur la table afin d’en faire un sujet global de discussion dans un cadre plus inclusif dénommé. « Cette volonté des pouvoirs publics d’associer les partenaires sociaux aux réformes envisagées résulte de la conviction du Gouvernement qu’un consensus est nécessaire entre les principaux acteurs du monde du travail pour résoudre les questions économiques et sociales importantes, promouvoir la bonne gouvernance et favoriser la paix et la stabilité sociale et économique », a souligné Aoua Paule Diallo. La conférence permettra aux différents acteurs d’asseoir les bases d’un dialogue social revitalisé, tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social afin d’adopter des reformes idoines en faveur d’un développement socio-économique durable. Durant les travaux, les participants examineront les sous thèmes suivants : le dialogue social ; la gestion des carrières ; la politique de rémunération ; la liberté syndicale, ainsi que l’exercice du droit de grève.



Hadama B. FOFANA