FAMA de l'Université de Ségou : Les enseignants-chercheurs réclament la tête du doyen

News Société Article Société FAMA de l’Université de Ségou : Les enseignants-chercheurs réclament la tête du doyen Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Le Pays

Le collectif du personnel d’enseignant-chercheur et administratif de la Faculté d’agronomie et de médecine animale (Fama) de l’université de Ségou se trouve, depuis lundi 17 octobre, en arrêt de travail illimité en raison de certaines doléances syndicales.



Dans une demande adressée au ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, en date du 7 octobre 2022, les syndicalistes avaient attiré l’attention des autorités du pays sur la problématique ou dissension opposant la corporation à l’actuel doyen par intérim de l’université en question. Ils avaient déposé, via ladite demande, un préavis d’arrêt de travail illimité à compter du lundi 17 octobre 2022. Le collectif se plaint de certaines choses dont le doyen assurant le poste intérimaire serait à l’origine. Sur le pourquoi de cet arrêt de travail, les syndicalistes mettent l’accent sur le refus du doyen par intérim d’organiser l’élection des chefs de département de l’université de Ségou, malgré la fin du mandat de l’intéressé. Aussi, le collectif évoque le refus du doyen par intérim de signer les attestations des services effectués au sein de la présente université. À cela s’ajoute le refus du doyen par intérim de proclamer les résultats de la Licence I de la promotion 2020-2021. Le collectif se plaint du refus de l’incriminé à signer les états des frais de transport des enseignants vacataires, voire son refus d’ouvrir les Masters pour l’année 2021-2022 pour les étudiants de la localité. Des problèmes suite auxquels le collectif annonce avoir tenu, le 6 octobre dernier, une réunion extraordinaire regroupant le personnel enseignant-chercheur et administratif de la Faculté d’agronomie et de médecine animale (Fama).C’est en vertu de tous ces points que le collectif exprime vouloir ainsi décider d’arrêter le travail, en plus du sursis de toutes les activités pédagogiques en cours. « Nous décidons d’observer un arrêt de travail illimité et la suspension de toutes les activités pédagogues à la Fama, à compter du lundi 17 octobre 2022 ».



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS