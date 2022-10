La pique du ministre Diop à la France - abamako.com

La pique du ministre Diop à la France Publié le mercredi 19 octobre 2022

Deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des Stratégies pour le Sahel

Bamako, le 16 mai 2014 au CICB. La capitale malienne a abrité la deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des Stratégies pour le Sahel. L`ouverture des travaux a été présidée par M. Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale.

La session d’urgence demandée par le Mali, par lettre en date du 15 août 2022, dans laquelle il accuse la France d’aider les groupes terroristes opérant sur notre territoire, en leur fournissant des «renseignements, armes et munitions» s’est finalement invitée dans la réunion d’hier du Conseil de sécurité.









Alors que la rencontre était pratiquement terminée, le ministre Abdoulaye Diop, comme on pouvait le constater dans une courte vidéo, a repris la parole pour réagir aux déclarations du représentant de la France auprès des Nations unies par rapport à ce dossier. «Je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France.



Mais je crois que sa prise de parole justifie, encore une fois, la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ses éléments (preuves). Parce que nous n’avons pas eu l’occasion de les présenter.



Puisque la France a commencé à répondre, je souhaite qu’elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session dans le plus bref délai», a déclaré Abdoulaye Diop, ajoutant : «L’État malien emmènera à la face du Conseil de sécurité et du monde les preuves concrètes et tangibles que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Et notre pays n’a pas fait ses déclarations à la légère. Et nous savons que ce sont des accusations extrêmement graves pour lesquelles nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l’État malien. Donc, je souhaite que la France soit maintenant porteuse de cette demande pour que la réunion spéciale puisse avoir lieu».

La balle est désormais dans le camp de l’ex-puissance coloniale pour que la vérité éclate au grand jour et que le monde entier découvre le vrai visage de la France d’Emmanuel Macron.