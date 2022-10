Fin de convalescence pour le premier ministre Dr. Choguel K. Maïga : Le retour du guerrier dans l’arène ? - abamako.com

Fin de convalescence pour le premier ministre Dr. Choguel K. Maïga : Le retour du guerrier dans l'arène ? Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Le National

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

Journal bien introduit dans les milieux politiques, notre confrère Info Matin a, dans sa livraison du lundi, 17 octobre, publié une information capitale : le Premier ministre toujours en titre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a été reçu au Palais de Koulouba par M. le Président de la Transion, Colonel Assimi Goïta. L’information a été confirmée dans la même journée par un autre journaliste connu pour la fiabilité de ses sources, Kassim Traoré.Depuis, la nouvelle tourne en boucle.



L’info est solide, les détails, comme celui qui affirme que c’est Choguel qui a lui-même conduit sa voiture pour aller à la rencontre du Président de la Transition, ne sont pas suspects. Seulement, selon les recoupements que nous avons pu faire, la rencontre entre les deux hommes d’Etat a eu lieu en la résidence du chef de l’Etat à Kati, dans la nuit du vendredi, 14 octobre 2022. Si rien n’a encore filtré de leur entretien, tout laisse croire en tout cas que le médecin traitant du Premier ministre a donné l’autorisation à son patient de sortir de sa convalescence, deux semaines après lui avoir permis de quitter la clinique où il avait été admis le 13 août, pour rejoindre son domicile dans la nuit du vendredi, 30 septembre. Fin donc de convalescence pour le grand malade de la République, qui retrouve la mobilité et la liberté d’action.Tout est bien qui finit bien, comme le dit la maxime bien connue. Azraël, l’ange de la mort, est à remercier pour n’avoir pas exécuté cette façon-ci sa mission fatale. Et longue vie à Dr. Choguel Kokalla Maïga qui n’a pas démérité de la nation et de la patrie Mali !



Au regard de son engagement titanesque au service de la patrie, visé du reste qu’il est par mille flèches assassines, on peut estimer que ce déplacement de Choguel pour aller à la rencontre du Chef de l’Etat est le signe très probable du retour du guerrier dans l’arène. Le Colonel Assimi Goïta n’aurait certainement pas convenu d’un rendez-vous avec lui si tant était qu’il avait des craintes sur son état de santé. Un intérimaire a été nommé le dimanche, 21 août 2022, pour parer au plus pressé, pour éviter à l’Etat d’entrer en léthargie, surtout à un moment où il fait face à des assauts continuellement renouvelés et de plus en plus agressifs contre son unité et sa souveraineté. Colonel Abdoulaye Maïga, depuis, n’a montré aucun signe de vouloir être calife à la place du calife, il est resté celui qui a une haute idée de ses responsabilités et qui ne s’engager dans un combat d’égo.



Dr. Choguel Kokalla Maïga va-t-il bientôt reprendre son poste de Premier ministre, chef du gouvernement ? Question à laquelle il est difficile d’apporter une réponse. Tout dépend du Président de la Transition, chef de l’Etat, Colonel AssimiGoïta. C’est certain, celui-ci n’agira que dans l’intérêt supérieur du Mali, il l’a prouvé à toutes les occasions. Il ne prendra la décision de remettre en selle le Premier ministre qu’il a nommé et dont il n’a toujours pas abrogé le décret de nomination que s’il a la certitude que les aptitudes physiques et autres de ce dernier lui permettront de conduire efficacement l’action gouvernementale, en ayant de vue les défis et les adversités auxquels le Mali fait face et qui sont délicats. Les ennemis en face du pays ne prennent surtout pas de repos. En attendant, les mauvaises langues qui ont insinué que les Colonels avaient empoisonné Choguel pour se débarrasser d’un rival sérieux doivent désormais ravaler leurs langues pour ne pas inventer de nouvelles calomnies. La haine ne fait pas bon ménage avec le service de la patrie. D’un autre côté, sur le plan politique, les choses se sont clarifiées d’elles-mêmes. Il existe désormais un M5-RFP Koura, qui a ses dirigeants et ses méthodes. Il ne sera donc plus bon céans de rééditer ce qui avait été appelé la « Bataille du M5-RFP » dont le but déclaré mais suspect était de ne pas disputer à ChoguelKokalla Maïga son poste de Premier ministre, mais qui visait seulement à le décharger de son poste de président du Comité Stratégique du M5-RFP afin de donner plus d’efficace à une nouvelle personnalité qui jouera plus librement un rôle d’avant-garde au combat populaire commencé le 05 juin 2020.



Al-Hassan Bah