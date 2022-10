Le CNT présent à la Commission de l’ONU : Vibrant plaidoyer contre la création des micros-Etats - abamako.com

Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Mali Horizon

Avec une certaine expertise dans les plaidoyers politiques et juridiques, le président de la Commission de l’Administration territoriale, de la Décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale du Conseil national de transition (CNT), Dr Youssouf Z Coulibaly, était récemment à la tribune de l’ONU, où il a appelé à mettre fin aux dynamiques sécessionnistes sur le continent africain et dans le monde.











Le président de la Commission Administration territoriale du Conseil national de Transition (CNT), Dr Youssouf Z Coulibaly, a participé, du 03 au 12 octobre 2022, aux travaux de la 4e commission des Nations Unies. Cette participation avait pour objectif d’attirer l’attention des États Unis sur le danger et les conséquences de la création des micros-Etats en Afrique.



Partant du constat selon lequel les velléités indépendantistes ou de morcellement des Etats entraînent souvent des conséquences majeures sur la paix et la sécurité. Car, elles provoquent des tensions sociopolitiques et des conflits entre différentes communautés. C’est pourquoi le représentant du Mali à cette rencontre onusienne ayant regroupé des élus, des experts et décideurs politico-administratifs de divers continents n’a pas mâché ses mots à cette occasion.



Le président de la Commission Administration territoriale du CNT a rappelé à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, que pendant la mise en œuvre de la Résolution 15-14 de 1960, les administrations coloniales ont volontairement créé des foyers de tentions partout en Afrique, en citant comme preuve, les cas de conflits des Sud/ouest ou sud/Nord en Afrique comme en Namibie, Casamance au Sénégal, Biafra au Nigeria, Azawad au Mali, Sahara occidental au Maroc, Soudan du Sud au Soudan, Somalie Land en Somalie, dans le seul but de maintenir leur présence en Afrique, portant ainsi un sérieux coup à la souveraineté des États africains



Ces acteurs ont soutenu et encouragé des mouvements sécessionnistes au nom souvent de la défense des minorités ethniques. Ceci aura pour conséquence la création de l’insécurité et des conflits entre communautés, groupes armés étatiques et non -étatiques, les populations civiles paieront un lourd tribut pendant ce processus infernal de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire,



Dr Youssouf Z Coulibaly a appelé l’ONU à tout mettre en œuvre pour empêcher la création de ces micros-Etats en Afrique, pour éviter un phénomène de contagion à d’autres zones géographiques. Il a fait référence au Sahara marocain et au prétendu Azawad, dans un contexte de regroupement étatique, en vue de créer des entités plus fortes afin que l’ensemble du territoire du continent ne soit pas morcelé en de minuscules entités.



Bruno D SEGBEDJI



Source : Mali Horizon