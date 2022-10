Mali: plusieurs dizaines de terroristes neutralisés dans des frappes aériennes à Tessalit - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: plusieurs dizaines de terroristes neutralisés dans des frappes aériennes à Tessalit Publié le mercredi 19 octobre 2022 | Actu Cameroun

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise des aéronefs militaires par le Président Assimi Goïta

Bamako, le 09 août 2022. Le Président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA, a présidé la Cérémonie de remise des aéronefs militaires au pavillon de l`aéroport international Modibo Kéita Tweet





L’armée malienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes dans la région de Tessalit, dans le nord de la région de Kidal, et avoir neutralisé plusieurs dizaines de combattants terroristes, a rapporté la chaîne de télévision publique ORTM.











Dans une déclaration faite à la chaîne de télévision publique, le colonel Ibrahim Samassa, le commandant en charge de la zone de Gao au nord du Mali, a indiqué que « nous avons eu une opération aérienne réussie et le bilan est le suivant : 50 terroristes tués, cinq véhicules blindés incendiés et 35 motos appartenant aux terroristes détruites. J’exhorte les habitants de la zone à reprendre leurs activités normales ».



Il faut noter que ces frappes menées par les forces maliennes ont eu lieu dans la même localité de Tessalit, où, la veille, deux engins explosifs improvisés ont frappé un convoi de maintien de la paix de l’ONU, tuant quatre soldats tchadiens et en blessant deux autres.



Le Mali est en proie à une insurrection djihadistes depuis un peu plus d’une dizaine d’années et malgré les efforts des autorités la menace continue de progresser. Cependant, depuis l’avènement des militaires au pouvoir par coup d’Etat en 2020, les attaques ont considérablement régressées même si les régions du nord et du centre ne sont pas encore totalement sou contrôle de l’Etat.



L’armée, soutenue par des éléments militaires russes et des milices locales, a intensifié son offensive et combat les groupes djihadistes dans le centre et le nord du pays, pour tenter de renverser complètement la tendance des attaques afin de rétablir la sécurité avant les prochaines élections.



Source : Actu Cameroun