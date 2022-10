L’ambassadrice Victoria Nuland sous secrétaire d’État aux affaires politiques américaines : ’’ Nous craignons qu’avec Waguer il sera plus difficile d’organiser des élections ’’ - abamako.com

L'ambassadrice Victoria Nuland sous secrétaire d'État aux affaires politiques américaines : '' Nous craignons qu'avec Waguer il sera plus difficile d'organiser des élections '' Publié le jeudi 20 octobre 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

L’ambassadrice Victoria Nuland

Arrivée au Mali dans la soirée du lundi 17 octobre 2022,L’ambassadrice Victoria Nuland sous secrétaire d’État aux affaires politiques américaines accompagnée d’une forte délégation a effectué une visite de 24heures à Bamako au Mali, avant de continuer sa tournée vers d’autres pays du Sahel.



Lors de ce passage éclair, madame Nuland a pu s’entretenir avec des membres du gouvernement , notamment le premier ministre par intérim le colonel Abdoulaye Maiga, le ministre de la défense et des anciens combattants le colonel Sadio Camara , le ministre de la réconciliation nationale le colonel Ismaël Wague. L’occasion lui aussi été donné d’échanger avec le président du conseil national de transition, le colonel Malick Diaw et des membres des organisations de la société civile.



Objectif principal s’imprégner de la situation politico sécuritaire , du déroulement de la poursuite de la transition vers l’organisation d’élections libres et transparentes mais aussi transmettre aux autorités maliennes la nouvelle stratégie des états Unis d’Amérique destinée aux pays d’Afrique subsaharienne.



Nouvel horizon