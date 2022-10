Assainissement dans le District de Bamako : Trois jeunes opérateurs économiques s’engagent à aider l’Etat pour évacuer le dépôt d’ordures «Kilimandjaro » de la Commune IV - abamako.com

Le weekend dernier, a eu lieu en Commune IV du district de Bamako, une action de citoyenneté de la part de trois jeunes opérateurs économiques du pays. Il s’agit du ramassage des ordures du dépôt de « Kilimandjaro», en Commune IV du District de Bamako. Papa Oumar Samaké, Amadou Sow, promoteurs de la cimenterie Atlas, et Fodé Bouba Jiguiné de Jiguiné Holding, sont les trois jeunes opérateurs économiques qui se sont engagés à évacuer les ordures du dépôt de Lafiabougou en Commune IV du District de Bamako. Par cette action, ils entendent soutenir le gouvernement dans ses efforts d’assainir la capitale malienne.



« Nous entendons par cette action de citoyenneté, apporter notre petit soutien au gouvernement dans ces efforts en matière d’assainissement. Nul n’ignore que l’histoire des déchets nous touche tous, ça touche toutes les familles de Bamako. Donc, si Bamako est salle, c’est pour nous tous. C’est pourquoi on a jugé nécessaire, moi et mes collaborateurs, de prendre cette initiative pour pouvoir aider les autorités à assainir Bamako, pour qu’elle soit une ville propre pour nous tous. L’idée est venue suite à notre constat que Bamako, notamment le dépôt de la Commune IV, commençait à être un problème, et on a jugé nécessaire d’apporter notre aide pour que tout le monde soit à l’aise dans la Commune IV du District de Bamako», a dit le porte-parole des trois jeunes opérateurs économiques , Amadou Sow.



Cet geste citoyen et humain a été hautement apprécié et salué par les plus hautes autorités à travers le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné. « Ils sont trois opérateurs maliens à sortir d’eux-mêmes pour aider toute la commune à faire en sorte que ces déchets puissent être transportés en des lieux pour créer une situation paisible au niveau de l’environnement. Je voudrais, au nom du président de la transition, au nom du premier ministre par intérim de la transition, et au nom de tout le gouvernement, remercier les donateurs, mais aussi prier pour eux pour que le très haut, «Allah» les rende ce qu’ils sont en train de faire pour les populations», a déclaré le premier responsable de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné.



Les GIE (Groupements d’intérêt économiques), ont remercié le ministre Koné pour son implication personnelle, ainsi que les donateurs pour leur geste. «Nous les remercions parce qu’ils sont parvenus à mettre des camions à notre disposition. Et nous avons pris des dispositions pour qu’ils puissent être chargés. Avec l’appui des membres du gouvernement, cela va nous permettre éventuellement de soulager les populations qui souffrent des nuisances », ont-ils laissé entendre.



A noter que plus d’une vingtaine de camions et de bulldozers ont été mobilisés pour dégager ce grand dépôt d’ordures communément appelé le mont « Kilimandjaro» de Lafiabougou.



Hadama B. FOFANA