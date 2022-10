Mali : 02 morts et 05 blessés dans un accident de la circulation à Zantiguila (Koulikoro) - abamako.com

Mali : 02 morts et 05 blessés dans un accident de la circulation à Zantiguila (Koulikoro) Publié le jeudi 20 octobre 2022 | L'Essor

Au moins deux personnes ont perdu la vie, ce mercredi 19 octobre 2022, dans un accident de la circulation sur la route reliant ville de Koulikoro à Zantiguila, aux environs de 16h, annonce un communiqué de la Direction régionale de la Protection civile (DRPC) de la 2è Région administrative.





« Les secours du Centre de Koulikoro ont été engagés à Mikoungo, localité située à 10 km de Zantiguila pour un accident. Une voiture de marque Mercedes s'est renversée d'elle-même », indique le document.



Le bilan provisoire de cet incident malheureux fait état de deux morts et cinq blessés grave, précise la source sécuritaire, ajoutant que toutes les victimes ont été évacuées au Centre de santé de référence( Csref) de Koulikoro.



En attendant des précisions sur les circonstances de cette perte humaine, la Direction générale de la Protection civile exhorte les usagers des routes à plus de prudence et un changement de comportement.