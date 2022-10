Transport aérien : les contrôleurs aériens de l’ASECNA annoncent la levée de leur préavis de grève (Communiqué) - abamako.com

Publié le jeudi 20 octobre 2022

Transport aérien : les contrôleurs aériens de l`ASECNA annonce la levée de leur préavis de grève (Communiqué)

Les contrôleurs aériens de l’Agence pour la sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ( ASECNA) réunis au sein de l’union des syndicats des contrôleurs aériens de l’ASECNA ( USYCAA), ont décidé que leur préavis de grève est levée à compter du jeudi 20 octobre 2020.

L’information a été donnée par cette organisation professionnelle dans un communiqué transmis jeudi à Abidjan.net.

" Le bureau exécutif de l’union des syndicats des contrôleurs aériens de l’ASECNA ( USYCAA) décide que le préavis de grève réactivé le 20 septembre 2022 et suspendu le samedi 24 septembre 2022 est levé à compter du jeudi 20 octobre 2022’’, rapporte le communiqué.

Le document indique par ailleurs que, cette levée est consentie par les contrôleurs aériens de l’ASECNA afin de contribuer à restaurer un climat social serein et favorable à un dialogue constructif en vue de la satisfaction de sa plate-forme revendicative.

Le Bureau exécutif de l’USYCAA a également plaidé pour la cessation de toute forme de sanction, notamment à la réhabilitation dans leurs droits, de tous les contrôleurs aériens expatriés sommés actuellement par la direction générale de L’ASECNA de rejoindre leurs pays d’origine.



L.Barro