News Sport Article Sport Chelsea : la terrible situation d’Édouard Mendy Publié le jeudi 20 octobre 2022 | Footmercato.net

© Autre presse par DR

Plombé par ses erreurs depuis le printemps dernier et par une petite blessure en septembre, Édouard Mendy a perdu sa place de titulaire à Chelsea au profit de Kepa Arrizabalaga. Pour ne rien arranger à la situation de l'international sénégalais, les performances de l'Espagnol donnent pour le moment raison au choix de Graham Potter.





Que les choses peuvent vite changer! Edouard Mendy (30 ans) le sait bien, lui qui a côtoyé la Division d'Honneur et le chômage à une victoire en Ligue des Champions en seulement 6 ans. Sacré meilleur gardien de la saison par l'UEFA et vainqueur du trophée de gardien de l'année par la FIFA il y a un an, le Sénégalais a depuis soulevé la Coupe d'Afrique des Nations. Lundi dernier, il a encore terminé 4e au trophée Lev Yachine remporté par Thibaut Courtois. Pourtant, hier soir, le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 s'est à nouveau assis sur le banc de Chelsea et a regardé Kepa Arrizabalaga briller dans les cages sur la pelouse de Brentford. C'est même un peu grâce à l'Espagnol que les Blues ont ramené un point (0-0).