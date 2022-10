La Chine appelle à des progrès dans le processus politique au Mali - abamako.com

Politique La Chine appelle à des progrès dans le processus politique au Mali Publié le jeudi 20 octobre 2022 | Xinhua

Dai Bing, chargé d'affaires à la Mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies, a appelé mardi à des efforts pour faire progresser le processus politique au Mali.



La transition politique, le processus de paix et la lutte contre le terrorisme ont progressé au Mali grâce aux efforts conjoints des autorités maliennes, des organisations régionales et de la communauté internationale, a-t-il fait remarquer au Conseil de sécurité.



Il est maintenant important de consolider la dynamique actuelle et de donner continuellement de l'élan vers l'objectif ultime de parvenir à une paix et un développement durables, a poursuivi M. Dai.



Les autorités maliennes ont élaboré une feuille de route pour la transition, mis en place des institutions électorales, commencé des travaux constitutionnels et mené des consultations politiques, ce qui constitue des progrès visibles, a salué le diplomate chinois.



La Chine espère que les parties au Mali s'appuieront sur ces progrès et feront avancer la réforme politique pour créer des conditions favorables à la transition, a-t-il indiqué.



Concernant la lutte contre le terrorisme, M. Dai a appelé la communauté internationale à apporter un soutien plus concret au gouvernement dans cette lutte et respecter le droit du Mali à mener de manière indépendante sa coopération en matière de sécurité extérieure.



La Chine attache une grande importance aux préoccupations légitimes du Mali en termes de souveraineté nationale, de sécurité et de développement, et soutient le peuple malien dans son choix indépendant d'une voie de développement adaptée à la situation de son pays, a souligné M. Dai.



Avec la communauté internationale, la Chine est prête à apporter ses contributions aux efforts du Mali pour maintenir l'unité nationale et promouvoir la paix et le développement, a-t-il conclu.