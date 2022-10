De Dakar à N’Djamena, l’UE passe au crible son programme de formation des unités d’élite - abamako.com

News Politique Article Politique De Dakar à N’Djamena, l’UE passe au crible son programme de formation des unités d’élite Publié le vendredi 21 octobre 2022 | https://www.africaintelligence.fr/

L'Union européenne se penche sur l'avenir des GAR-SI, ces unités d'élite des gendarmeries de six pays africains formées au contre-terrorisme et à la lutte contre les trafics au Sahel. Si l'initiative est renforcée au Sénégal, au Niger et en Mauritanie, elle devrait être abandonnée au Mali, au Burkina Faso et au Tchad.



