Mali : Assimi Goïta veut remplacer Moustapha Ben Barka à la BOAD Publié le vendredi 21 octobre 2022 | Jeune Afrique

La demande des autorités maliennes de limoger l’actuel vice-président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a été au cœur d’un huis clos, le 30 septembre. Bamako défend en effet la candidature d’un ancien ministre.



Combien de temps encore Moustapha Ben Barka restera-t-il vice-président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ? Visé, à la demande de la justice malienne, par une notice rouge d’Interpol dans le cadre de l’affaire de l’acquisition de l’avion présidentiel d’Ibrahim Boubacar Keïta, le numéro deux de cette institution régionale, brièvement interpellé à Paris à la mi-septembre, est sur la sellette.



Selon nos informations, Bamako a émis, auprès des dirigeants de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), le souhait de remplacer cet ancien secrétaire général de la présidence du Mali, qu’IBK avait choisi, en 2020, pour représenter son pays à la direction de la Banque.



Conclave à Dakar

Les autorités maliennes voudraient le voir remplacé par Abdoulaye Daffé, qui fut patron de la Banque de développement du Mali (BDM) et ministre des Finances. Cette demande a fait l’objet d’une discussion à huis clos, le 30 septembre à Dakar, lors du Conseil des ministres de l’Uemoa, présidé par le Togolais Sani Yaya.



Outre les ministres des Finances, étaient présents à ce conclave les dirigeants des institutions de l’Union, parmi lesquels le Sénégalais Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Uemoa ; l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO ; le Béninois Serge Ekué, président de la BOAD, ainsi que le Togolais Badanam Patoki, président du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF).



Le Mali, qui n’a toujours pas réintégré les réunions des instances de l’Uemoa malgré la levée, le 3 juillet, des sanctions qui lui étaient imposées, n’était pas représenté. À l’issue des échanges, le Conseil des ministres a décidé de porter la demande malienne devant l’organe suprême de l’Union, la Conférence des chefs d’État. Seulement, celle-ci ne s’est pas réunie depuis mars 2021 et, officiellement, n’a toujours pas de président.