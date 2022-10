Terrorisme: Les masques tombent à Menaka: Des envoyés de l’EIGS pris en flagrant délit d’espionnage dans la région ! - abamako.com

Terrorisme: Les masques tombent à Menaka: Des envoyés de l'EIGS pris en flagrant délit d'espionnage dans la région ! Publié le samedi 22 octobre 2022 | Le Soir de Bamako

La voile se lève de plus en plus sur les traîtres à la patrie. En effet des sources informent que des individus suspects de pratiques d’espionnage au profit des groupes terroristes sont identifiés dans les régions du Septentrion malien. On parle de Ménaka où d’après les confidences des conversations auraient été interceptées mettant en cause des hommes bien connus à la fois par les autorités et les mouvements armés dont l’action à conduit à l’invasion de plusieurs régions. En effet dans un audio de 13 minutes qui circule sur WhatsApp un chef de fraction Idiguiritane communique avec un jeune qui est passé comme envoyé du nommé terroriste petit Ali chef de markaz de tissalatene.



La mission de appelant est de prendre auprès de ce dernier toute information sécuritaire surtout en lien avec l’arrivée de la CMA à Ménaka. pouvant aider l’EIGS à prévenir toute surprise d’une autre force.

Il rassure l’envoyé qu’il a eu des discussions avec le chef de la CMA qui n’ont aucune intention de s’attaquer à l’EIGS et qu’ils sont arrivés dans le cadre des négociations pour les civils qui le désirent. En prêtant allégeance à l’EIGS, que la CMA attend son arrivée lui et un certain Guichma pour déclencher cette initiative. Il demande à son appelant de faire beaucoup attention à ceux qui sont avec Moussa. En l’occurrence le MSA à qui est en préparation sur des sites et qui attend des alliés comme les FAMA pour s’attaquer à l’EIGS.

il demande à l’envoyer des petits Ali de faire surtout ceux qui refusent la paix en adhérant à l’EIGS



Le soir de Bamako