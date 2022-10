Usine d’assemblage de PC et tablettes : Une convention signée entre l’Etat et Danew Talla Electronics - abamako.com

Usine d'assemblage de PC et tablettes : Une convention signée entre l'Etat et Danew Talla Electronics Publié le samedi 22 octobre 2022 | Aujourd`hui

Le ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Danew Talla Electronics ont signé, le jeudi 13 octobre 2022, dans un hôtel de la place, une convention de mise en place d’une plateforme pour le développement du numérique au Mali à travers le lancement d’une usine d’assemblage de PC et de tablettes au Mali.



Au Mali, plusieurs problématiques majeures se posent aujourd’hui dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle notamment l’insuffisance d’une main-d’œuvre qualifiée dans les différents secteurs de production, l’inadéquation entre la demande des entreprises du marché malien et l’offre de la formation professionnelle, le manque de ressources et le sous-équipement pour accompagner les grands programmes de politiques nationales.



Pour renverser cette pyramide, le ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a signé une convention de partenariat avec Danew Talla Electronics pour apporter des solutions et des réponses concrètes pour ces enjeux nationaux et primordiaux.



En effet, après plusieurs années de développement harmonieux dans la sous-région, la société Danew et son partenaire malien Modibo Talla ont décidé de lancer un projet d’envergure en vue de contribuer au développement du numérique et du digital au Mali à travers une formation qualifiante des jeunes pour satisfaire le marché de l’emploi des nouvelles.



Les deux entités ont pour objectif commun de collaborer étroitement pour la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes à travers des actions conjointes. Ainsi, Danew Talla Electronics lance un projet ambitieux et inédit au Mali qui s’articule autour de trois volets à savoir l’installation d’une ligne d’assemblage de PC/tablettes à Bamako.



L’installation de cette plateforme de production de matériel informatique pour toute l’Afrique de l’Ouest permettra la création au Mali de 50 emplois directs en 2022 et près de 300 à terme, dans le domaine des nouvelles technologies pour des jeunes diplômés sans emploi ou jeunes chômeurs.



Notons que Danew Talla Electronics aura une capacité de production allant jusqu’à 200 000 pièces par an avec pour objectif de satisfaire les besoins nationaux en matière d’équipement en tablettes et ordinateurs portables à travers sa première ligne d’assemblage située en plein cœur de Bamako à Niaréla sur une surface de 900 m2.



Aussi, Danew Talla Electronics a pour ambition de multiplier sa production par 3 avec une capacité de produire de 600 000 pièces (PC et tablettes) en construisant une usine comprenant des bureaux, un entrepôt et trois lignes d’assemblage sur une parcelle conséquente dans la Zone industrielle de Dialakorobougou.



Danew Talla Electronics pourra ainsi satisfaire les besoins nationaux et sous régionaux en matière de fourniture en ordinateurs portables et tablettes. S’y ajoute la création d’un réseau national de réparateurs SAV pour PC/tablettes/téléphones et la création du réseau national de réparateurs SAV permettra de former et employer, en 2022, 200 jeunes dans le domaine des nouvelles technologies. A terme, il s’agira de former 1000 jeunes qui constitueront un vaste réseau de réparateurs de matériel informatique et téléphonique de toutes marques, améliorant de ce fait significativement la qualité de la maintenance et la rapidité de réparation, facteurs clés pour le succès de la digitalisation du pays.



Boubacar Païtao